Tin tức thế giới 28-10: Ông Putin cam kết an toàn cho ông Zelensky nếu đàm phán diễn ra ở Matxcơva

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa kỳ ở thành phố Corpus Christi, bang Texas, ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump tuyên bố sẽ tôn trọng nếu kết quả "trung thực"

Theo Hãng tin AFP, ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, với điều kiện cuộc bỏ phiếu diễn ra "trung thực".

"Tôi sẽ tôn trọng, nếu đó là những cuộc bầu cử trung thực", ông Trump trả lời phóng viên khi được hỏi liệu có chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ hay không, trước khi lên đường đến bang Texas vận động tranh cử.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump gần đây liên tục đưa ra cáo buộc về tình trạng gian lận bầu cử trên diện rộng, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 3-11.

Khi được hỏi về khả năng hợp tác với Đảng Dân chủ nếu Đảng Cộng hòa đánh mất thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện, ông Trump cũng để ngỏ khả năng này.

"Tôi sẽ tìm ra cách. Tôi có quyền phủ quyết rất mạnh. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng nếu xảy ra thì nhiều tổng thống trước đây cũng từng trải qua tình huống tương tự. Khi có quyền phủ quyết mạnh, cuối cùng các bên vẫn sẽ phải hợp tác để đạt được thỏa thuận", ông Trump giải thích.

Cam kết của Nga cho đàm phán

Ngày 27-10, Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov - tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến Matxcơva để đàm phán nếu ông muốn, và sẽ được đảm bảo an ninh.

Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã truyền đạt mong muốn của Tổng thống Ukraine về việc tổ chức những cuộc đàm phán trực tiếp với người đứng đầu Điện Kremlin.

Về phần mình, Tổng thống Nga đã khẳng định khả năng ông Zelensky có thể đến Matxcơva. Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga cam kết với Tổng thống Stubb và Thủ tướng Støre rằng ông Zelensky sẽ được cung cấp mọi điều kiện cần thiết, bao gồm cả an ninh.

Ngoài ra, Matxcơva còn nhấn mạnh trong cuộc trao đổi rằng cuộc gặp giữa nguyên thủ Nga và Ukraine chỉ có ý nghĩa nếu văn kiện về giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột được soạn thảo, ám chỉ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ ký thỏa thuận tại sự kiện này.

Thất cử tổng thống Brazil, ông Flavio Bolsonaro sang Mỹ

Ngày 28-10, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đã rời Brazil để đến Mỹ sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 25-10.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ cấp thị thực và cho phép ông Bolsonaro cùng gia đình nhập cảnh vào nước này.

Ba nguồn tin cho biết ông Bolsonaro đã rời Brazil chiều 27-10, bất chấp yêu cầu giao nộp hộ chiếu của Tòa án tối cao Brazil liên quan cuộc điều tra rửa tiền. Tuy nhiên ông đã không chấp hành yêu cầu trên, đồng thời phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Hiện chưa rõ tung tích cụ thể của ông cùng vợ và hai con gái. Một nguồn tin thân cận với gia đình tiết lộ ông đã đến bang Florida, nhưng không cho biết địa điểm chính xác.

Ông Flavio Bolsonaro (45 tuổi), đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 25-10 - Ảnh: AP

Nga - Iran tăng cường hợp tác, Tehran tuyên bố Trung Đông không cần Mỹ

Ngày 27-10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố các nước Trung Đông có khả năng tự giải quyết những vấn đề trong khu vực mà không cần đến sự can dự của Mỹ.

"Tôi tin rằng chúng ta có thể giải quyết các vấn đề trong khu vực mà không cần dựa vào Mỹ", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tại Matxcơva.

"Thương mại giữa hai nước đang mở rộng và phát triển từng ngày. Những hành động của Mỹ trong khu vực càng tạo điều kiện để chúng ta thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác với Nga và các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ", ông nói thêm.

Tổng thống Iran bày tỏ tin tưởng hai nước đều có quyết tâm mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghiệp, văn hóa đến an ninh và quân sự.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết hai nhà lãnh đạo "đã trao đổi riêng về tình hình khu vực", đồng thời bày tỏ hy vọng diễn biến sắp tới sẽ có chuyển biến tích cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón tiếp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tại Matxcơva ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Mỹ tập kích tàu ở Thái Bình Dương, 5 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ ngày 27-10 thông báo đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là một tàu cao tốc đang di chuyển trên tuyến đường thường được các tổ chức buôn bán ma túy sử dụng.

"Thông tin tình báo đã được xác nhận cho thấy con tàu đang tích cực tham gia hoạt động buôn bán ma túy", SOUTHCOM tuyên bố trên mạng xã hội X.

Cơ quan này cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh một con tàu đang đứng yên bất ngờ bị nhấn chìm trong vụ nổ lớn.

Theo thống kê của AFP, ít nhất 235 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ tại vùng biển Caribê và phía đông Thái Bình Dương kể từ tháng 9-2025.

Indonesia và Malaysia phối hợp ứng phó cháy rừng

Indonesia và Malaysia đang thảo luận khả năng tăng cường hợp tác ứng phó cháy rừng và cháy đất, trong đó Malaysia đề xuất hỗ trợ máy bay chữa cháy, trực thăng, nhân lực và công nghệ giám sát, phát hiện sớm và dập lửa.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 27-10, đề xuất trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa người đứng đầu BNPB Kristomei Sianturi và Đại sứ Malaysia tại Indonesia Muzafar Shah Mustafa ở Jakarta.

Cụ thể, Malaysia đề xuất hỗ trợ một máy bay chữa cháy CL-415MP, một trực thăng Mi-171 cùng 44 phi công, thành viên tổ bay và kỹ thuật viên. Indonesia sẽ đánh giá đề xuất dựa trên nhu cầu thực tế và tình hình cháy tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hai bên cũng xem xét mở rộng hợp tác công nghệ.

Các nỗ lực hợp tác diễn ra trong bối cảnh cháy rừng đang là mối lo ngại tại Đông Nam Á, đặc biệt khi khói mù từ các đám cháy có thể lan qua biên giới, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sức khỏe người dân trong khu vực.

Vệ binh tí hon Chú chó Chihuahua nhỏ xíu tên Comando, thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico, trổ tài trong buổi biểu diễn tại doanh trại quân đội số 1A ở thành phố Naucalpan - Ảnh: EPA