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Nga và Ukraine bắt đầu ngừng bắn cục bộ tại Oleshky

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Nga và Ukraine xác nhận bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn cục bộ tại khu vực xung quanh thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ và sơ tán người dân.

Nga và Ukraine bắt đầu ngừng bắn cục bộ tại Oleshky - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram rằng quân đội nước này đã ngừng pháo kích về hướng thành phố Kherson của Ukraine từ 4h sáng 27-10 theo giờ Matxcơva (8h cùng ngày theo giờ Việt Nam), nhằm chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo tại thành phố Oleshky, nằm bên kia sông Dnipro.

Cùng ngày, ông Dmytro Lubinets - Cao ủy Nhân quyền của Quốc hội Ukraine - xác nhận lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực vào thời điểm trên.

"Với tư cách là trưởng đoàn đàm phán Ukraine, tôi xác nhận phía Ukraine đang tuân thủ các cam kết của mình", ông Lubinets viết trên Facebook.

Trước đó, hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại khu vực xung quanh Oleshky, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán người dân. Thành phố này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực và thuốc men.

Oleshky nằm bên bờ sông Dnipro, thuộc tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, đối diện thành phố Kherson hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Quân đội Nga đã chiếm được Oleshky trong những ngày đầu phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2-2022 và duy trì quyền kiểm soát nơi này cho đến nay. Khu vực này từng có khoảng 24.000 dân trước khi nổ ra xung đột, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700 - 2.000 người sinh sống.

Trước đó ngày 23-10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại Oleshky.

Hai nước đến nay đều chưa thông báo thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài trong bao lâu.

Dù lệnh ngừng bắn cục bộ đã có hiệu lực, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn tại những khu vực khác của Ukraine.

Tối 26-10, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có các sinh viên tại một ký túc xá.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công gây hư hại một cơ sở giáo dục, các khu dân cư, một ga tàu điện ngầm và các cơ sở y tế. Chín người bị thương phải nhập viện, trong đó ba người trong tình trạng nghiêm trọng.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí phòng không.

Ông cho biết Kiev đã chờ gần một tháng để Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc cung cấp tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS.

Nga và Ukraine bắt đầu ngừng bắn cục bộ tại Oleshky - Ảnh 3.Nga tuyên bố không giảm cường độ tấn công Ukraine dù sắp đàm phán

Nga khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động quân sự tại Ukraine, bất chấp kế hoạch nối lại đàm phán hòa bình ba bên với Mỹ vào tháng 11 tới.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Ukraine Oleshky Lệnh ngừng bắn

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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