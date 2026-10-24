Dấu ấn ngoại giao của bà Trump với lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine ở Oleshky

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York hôm 2-3 - Ảnh: AFP

Hôm 23-10, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát, dưới sự trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Tình cảnh ở Oleshky

Nhà Trắng cho biết lệnh ngừng bắn tại Oleshky sẽ bắt đầu từ ngày 29-10. Các hoạt động quân sự sẽ được tạm dừng để viện trợ nhân đạo được đưa vào khu vực, đồng thời để người dân sơ tán qua hành lang an toàn.

Oleshky nằm ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine. Nga sau đó đã tuyên bố sáp nhập Kherson vào năm 2022.

Từng có khoảng 24.000 người sống tại Oleshky trước khi xung đột nổ ra, song hiện chỉ còn 1.700 - 2.000 người, trong đó có khoảng 50 trẻ em. Khoảng 90% diện tích thành phố bị ngập sau vụ phá hủy đập Kakhovka.

"Tình hình tại Oleshky rất nghiêm trọng. Đây là một thành phố tiền tuyến đang đứng bên bờ thảm họa. Phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi, đang khẩn cấp cần được chăm sóc y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch.

Người dân Oleshky phải sống trong cảnh thiếu điện, đường sá đầy mìn và thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công quân sự. Rõ ràng, nếu không có sự can thiệp của tôi, việc đưa viện trợ nhân đạo vào thành phố và sơ tán người cao tuổi sẽ là điều không thể", Đệ nhất phu nhân Melania Trump chia sẻ.

Theo bà, trong thời gian ngừng bắn, các đại diện dân sự của Nga và Ukraine sẽ đến thăm người dân tại nhà. Những người có nhu cầu sơ tán sang một trong hai nước cũng sẽ được hỗ trợ.

Khung cảnh thành phố Oleshky do Nga kiểm soát ở Kherson - Ảnh: AP

Dấu ấn ngoại giao

Theo tạp chí Newsweek, việc Nga - Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn tại Oleshky cho thấy dấu ấn ngoại giao của Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong cuộc chiến Nga - Ukraine.

Nhà Trắng mô tả bà là "đầu mối trung gian duy nhất" của thỏa thuận.

Bà Trump đã chủ động khởi xướng các cuộc thảo luận, đồng thời cùng đại diện làm việc trực tiếp với lãnh đạo Nga và Ukraine để thống nhất các điều khoản ngừng bắn ở Oleshky.

Nỗ lực tại Oleshky được triển khai dựa trên kênh liên lạc mà bà Melania Trump thiết lập với Nga và Ukraine trước đó.

Từ tháng 8-2025, bà gửi thư riêng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi giải quyết vấn đề trẻ em Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình do xung đột.

Bức thư được Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tận tay ông Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga hồi đáp bằng văn bản.

Theo Nhà Trắng, các nỗ lực thông qua các kênh liên lạc này đã giúp đoàn tụ 34 trẻ em với gia đình trong sáu đợt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trum trên thảm đỏ ở lễ trao giải Kennedy Center Honors 2025, tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington D.C - Ảnh: REUTERS

Vai trò ngoại giao của Đệ nhất phu nhân Mỹ không chỉ giới hạn ở kênh liên lạc Nga - Ukraine. Tháng 3 năm nay, bà đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về trẻ em trong xung đột, trở thành phu nhân đầu tiên của một nhà lãnh đạo thế giới ngồi vào ghế chủ tọa của hội đồng.

Tổng thống Donald Trump hôm 23-10 cũng ghi nhận vai trò bà Melania Trump trong thỏa thuận ở Oleshky.

"Đó là sáng kiến của bà ấy. Họ đã liên lạc với cả hai bên và cả hai bên đều đồng thuận thực hiện", ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu bà Trump có tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên hay không, Tổng thống Trump trả lời "không" và nhấn mạnh ưu tiên của vợ ông là giúp đỡ những đứa trẻ.

Thông báo về thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh ông Trump tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc vận động ở Florida hôm 23-10, ông nói chính quyền Mỹ đang "tiến gần đến việc chấm dứt" chiến sự Nga - Ukraine.