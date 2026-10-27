Ukraine muốn châu Âu chia cho 10% kho dự trữ tên lửa phòng không

Hệ thống phòng không Patriot đóng vai trò then chốt trong việc giúp Ukraine đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu - Ảnh: REUTERS

Theo báo The New Voice of Ukraine ngày 26-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc trao đổi với đại diện quốc phòng nhóm E5, gồm Đức, Anh, Pháp, Ba Lan và Ý.

Ông Khmara nhấn mạnh phòng không hiện là ưu tiên cấp thiết hàng đầu của Ukraine, trong bối cảnh nước này cần tăng cường khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng và chuẩn bị kế hoạch quốc phòng cho năm 2027.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Kiev đã ký các hợp đồng mua tên lửa đánh chặn với thời hạn bàn giao trong tương lai. Vì vậy, nước này đề xuất các đối tác chuyển giao trước một phần tên lửa từ kho dự trữ hiện có, đổi lại bằng số tên lửa dự kiến được cung cấp cho Ukraine trong thời gian tới.

Cụ thể, ông Khmara kêu gọi các nước đối tác cân nhắc chuyển giao 10% lượng tên lửa đánh chặn đang dự trữ, bao gồm tên lửa dành cho các hệ thống phòng không Patriot và IRIS-T.

Ukraine hiện sử dụng nguồn vốn vay từ Liên minh châu Âu (EU) để ký hợp đồng mua sắm những loại tên lửa này.

Bên cạnh đó, Kiev cũng đang cần thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) nhằm đối phó với máy bay không người lái (drone) sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chờ gần một tháng để Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc chuyển giao tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS.

Ngoài phòng không, Bộ trưởng Khmara xác định phát triển các hệ thống không người lái là ưu tiên thứ hai của Ukraine.

Ông cho biết Ukraine có khả năng tăng gấp đôi sản lượng drone vào năm 2027 nếu nhận được nguồn tài chính kịp thời.

"Chúng tôi không chỉ đề xuất tăng cường mua sắm mà còn muốn mở rộng quy mô sản xuất chung drone của Ukraine tại các quốc gia khác", ông Khmara nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng phương án này không chỉ giúp Kiev bảo đảm nguồn cung drone phục vụ nhu cầu quân sự, mà còn tăng năng lực sản xuất và củng cố khả năng phòng thủ của các nước đối tác.