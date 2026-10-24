Ông Zelensky tiết lộ sốc về số tên lửa đánh chặn nhận được gần đây

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu với báo chí sau chuyến thăm một khu huấn luyện quân sự tại Đức - Ảnh: AFP

Theo báo Kiev Post ngày 24-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev chỉ nhận được 24 tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ trong ba tháng qua, trong khi nước này cần khoảng 350 quả mỗi tháng để đối phó các đợt tập kích tên lửa đạn đạo từ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC News, ông Zelensky nhấn mạnh đến tình trạng thiếu hụt đạn dược, đặc biệt khi Nga tiếp tục tấn công từ xa. Riêng ngày 22-10, Matxcơva đã phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo vào Ukraine.

“Trong 90 ngày qua, tôi chỉ nhận được 24 tên lửa từ các đối tác chiến lược. Chúng tôi không than khóc, cũng không kêu gào, nhưng điều này vô cùng quan trọng. Mỗi quả tên lửa lúc này đều mang ý nghĩa sống còn”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời so sánh lượng đạn dược phương Tây viện trợ cho Kiev với số tên lửa đánh chặn được các đồng minh sử dụng tại Trung Đông.

Theo ông, trong 84 giờ đầu tiên sau khi căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực này, các lực lượng đã phóng khoảng 2.000 tên lửa đánh chặn do đối tác cung cấp để bảo vệ không phận.

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi ông Zelensky kêu gọi các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) và các chuyên gia quốc phòng tại Viện Hudson ở Washington (Mỹ) tăng cường hỗ trợ.

Phát biểu trước Hội đồng châu Âu ngày 16-10, ông đề nghị cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 và PAC-3 cho phòng không Ukraine trong mùa đông, cảnh báo việc chỉ nhận hai đến bốn quả sau mỗi vài tháng không đủ để đối phó các đợt tập kích phối hợp quy mô lớn.

Ông cũng đề xuất các nước châu Âu đang sở hữu tên lửa đánh chặn Patriot, gồm Hy Lạp, Tây Ban Nha và Đức, chuyển giao một phần kho dự trữ cho Ukraine.

Giải pháp này nhằm bù đắp thiếu hụt trước khi các hợp đồng mua sắm song phương của Đức và dự án phòng thủ tên lửa đạn đạo FREYJA với sự tham gia của 10 quốc gia đi vào hoạt động.

Trong lúc Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn, các đợt không kích của Nga vẫn tiếp diễn. Giới chức Kiev cho biết cuộc không kích của Nga rạng sáng 24-10 làm hư hại một ngôi nhà tại quận Obolonskyi, khiến hai người bị thương.

Theo Bộ Tư lệnh không quân Ukraine, Nga đã phóng 126 máy bay không người lái (drone) và mồi bẫy vào lãnh thổ nước này trong đêm. Trong số đó có 61 drone Shahed tốc độ cao, cùng các tên lửa hành trình cỡ nhỏ.

Ở chiều ngược lại, Thống đốc tỉnh Oryol của Nga, ông Andrei Klychkov, cho biết ba người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào một cơ sở tại thành phố Oryol, miền trung nước Nga.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine xác nhận đã đánh trúng trực tiếp nhà máy Proton-Elektroteks ở Oryol, nhà máy công nghiệp Tolyattikauchuk ở tỉnh Samara và một máy bay đang đỗ tại sân bay Yeysk.