Ukraine tấn công vào Crimea

Người dân đi dọc bờ kè trong thời gian hệ thống chiếu sáng công cộng bị tắt tại thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea ngày 22-7-2026 - Ảnh: AFP

Sáng 25-10, Hãng tin AFP tường thuật: Giới chức Nga cho biết cuộc tấn công của Ukraine đã khiến bán đảo Crimea bị mất điện và gián đoạn nguồn cung nước hôm 24-10, trong khi các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (drone) tại một số vùng trong lãnh thổ Nga đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu bán đảo Crimea do Matxcơva bổ nhiệm, thuật lại cuộc tấn công bằng drone nhằm vào lưới điện địa phương đã khiến nhà chức trách phải áp dụng "các biện pháp hạn chế cung cấp điện và nước".

Ông không cho biết có bao nhiêu hộ gia đình tại Crimea bị ảnh hưởng. Bán đảo này có hơn 2,5 triệu dân.

Bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) từng nhiều lần đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng. Theo báo The Kyiv Independent, mùa hè năm nay, lực lượng Ukraine đã tấn công 16 trạm điện trên khắp Crimea trong vòng 48 giờ, nhằm cản trở các hoạt động quân sự của Matxcơva.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 616 chiếc drone trong đêm tại hơn 20 khu vực trên cả nước. Trong ngày 24-10, drone tấn công vùng biên giới Bryansk ở tây nam Nga, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Giới chức Nga thông tin lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy thi thể 3 người trong đống đổ nát sau cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy tại vùng Oryol đêm 23-10. Vùng này cách Matxcơva khoảng 370km về phía tây nam.

Trong khi đó, giới chức Ukraine thông tin các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Nga trên khắp miền đông Ukraine đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng trong ngày 24-10.

Tối 24-10, Thống đốc vùng Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha cho biết 3 người thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương khi drone Nga tấn công thành phố Synelnykove, khiến tầng 4 của một tòa nhà cao tầng bốc cháy.

Chính quyền tỉnh Sumy nói drone của Nga cũng đánh trúng một trang trại, khiến một phụ nữ 31 tuổi thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Hôm 21-10, Nga thông báo sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán diễn ra vào đầu tháng 11.