Nga tuyên bố không giảm cường độ tấn công Ukraine dù sắp đàm phán

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa sau cuộc không kích của Nga vào Kharkov tối 24-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 26-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không giảm cường độ các hoạt động quân sự tại Ukraine, bất chấp việc Matxcơva và Kiev đang chuẩn bị nối lại đàm phán hòa bình dưới sự trung gian của Washington vào tháng tới.

"Quyết định nối lại đàm phán ba bên không đồng nghĩa với việc áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với hoạt động tác chiến", ông Peskov nhấn mạnh.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine", ông nói thêm.

Những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhằm vào cơ sở năng lượng quanh các thành phố lớn của Ukraine.

Kiev cáo buộc Matxcơva đang tìm cách đẩy nước này vào tình trạng thiếu điện và hệ thống sưởi trong mùa đông. Năm ngoái, các cuộc không kích đã khiến hàng triệu người Ukraine mất điện hoặc không có hệ thống sưởi khi nhiệt độ có thời điểm xuống -20°C.

Cũng trong ngày 26-10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng drone nhằm vào một cơ sở điện lực và một bộ phận then chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Matxcơva.

Cơ quan này cáo buộc hai người hành động theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), khi vận chuyển drone FPV (điều khiển từ góc nhìn thứ nhất) và chất nổ từ hai khu vực của Nga đến vùng Matxcơva để chuẩn bị tấn công.

FSB cho biết các thiết bị này dự kiến được điều khiển từ xa từ lãnh thổ Ukraine. Hiện Kiev và SBU chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Dù duy trì lập trường cứng rắn về quân sự, Điện Kremlin vẫn để ngỏ khả năng thực hiện các lệnh ngừng bắn cục bộ vì mục đích nhân đạo.

Cụ thể, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại thị trấn Oleshky ở miền nam Ukraine, hiện do lực lượng Nga kiểm soát từ tháng 2-2022, với sự hỗ trợ của Mỹ.

Lệnh ngừng bắn được Washington công bố hôm 23-10, dự kiến có hiệu lực từ sáng sớm 27-10 (giờ địa phương), sau những nỗ lực làm trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Động thái diễn ra trong bối cảnh người dân Oleshky đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men nghiêm trọng. Nga và Ukraine cũng cáo buộc lẫn nhau cản trở hoạt động tiếp tế cho khu vực này.

Khi được hỏi liệu Matxcơva có sẵn sàng thực hiện những lệnh ngừng bắn tương tự tại các khu vực khác hay không, ông Peskov trả lời: "Nếu vì mục đích nhân đạo thì chắc chắn là có".

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra trong khoảng hai tuần tới tại Abu Dhabi (UAE) hoặc Thụy Sĩ.