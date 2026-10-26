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Tổng thống Zelensky: Mỹ khôi phục hoàn toàn cảnh báo tên lửa từ Nga cho Ukraine

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã khôi phục thông tin cảnh báo về tên lửa đạn đạo Nga và dịch vụ Starshield, sau cuộc gặp giữa ông Zelensky với đặc phái viên Mỹ tại Oslo (Na Uy).

Tổng thống Zelensky: Mỹ khôi phục hoàn toàn cảnh báo tên lửa từ Nga cho Ukraine - Ảnh 1.

Ông Zelensky phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy và Tổng thống Phần Lan về tình hình Ukraine, ngày 20-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 25-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận những thông tin cảnh báo của Mỹ về các đợt tập kích tên lửa đạn đạo từ Nga đã được khôi phục hoàn toàn sau những gián đoạn gần đây.

Phát biểu trên kênh truyền hình TSN của Ukraine, ông cũng thông báo dịch vụ Internet vệ tinh Starshield của Công ty SpaceX đã hoạt động trở lại với tốc độ tối đa 420km/h từ sáng 24-10, sau khi bị bóp băng thông hồi đầu tháng 10 do sức ép ngoại giao từ Washington đối với Kiev.

Ông Zelensky tiết lộ đã thảo luận cả hai vấn đề này trong cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo (Na Uy), đồng thời khẳng định những chuyển biến tích cực trên là kết quả của lần làm việc đó.

Trước đó, phía Mỹ được cho là đã gây sức ép buộc Ukraine tạm dừng các đòn tập kích vào nhà máy lọc dầu của Nga. 

Washington cho rằng các cuộc tấn công này làm gia tăng giá năng lượng - vấn đề nhạy cảm đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh xung đột với Iran đang diễn ra và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ được tổ chức vào tháng tới.

Ông Zelensky nhấn mạnh Kiev chỉ dừng các đòn tấn công nói trên khi Matxcơva chấm dứt tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine. 

Nếu không, Mỹ phải cho phép Ukraine sử dụng hệ thống Starshield trên lãnh thổ Nga để phát hiện các vị trí phóng tên lửa đạn đạo, hoặc cung cấp thêm các tổ hợp tên lửa Patriot.

Đề cập đến cuộc đàm phán giữa Kiev, Matxcơva và Washington vào tháng 11, nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ nước này sẽ không thảo luận về việc giới hạn quy mô lực lượng vũ trang hay chấp nhận tình trạng trung lập bắt buộc sau xung đột. 

Kiev từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất chấp sự dè dặt của một số quốc gia thành viên.

Bên cạnh đó, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên do Mỹ làm trung gian giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Theo ông, Tổng thống Putin là người duy nhất tại Nga có đủ thẩm quyền đưa ra các quyết định quan trọng nhằm chấm dứt xung đột, hoặc thảo luận một cách thực chất về các vấn đề cốt lõi, bao gồm số phận của gần 20% lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

“Vấn đề lãnh thổ là lằn ranh đỏ chỉ có thể được thảo luận duy nhất ở cấp lãnh đạo”, ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Zelensky: Mỹ khôi phục hoàn toàn cảnh báo tên lửa từ Nga cho Ukraine - Ảnh 3.Ông Medvedev tính toán tổn hại ông Zelensky gây ra cho ông Trump

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc ông Zelensky đã công khai thách thức tổng thống Mỹ, gây ra tổn hại trên nhiều phương diện.

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    Chủ đề: Volodymyr Zelensky Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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