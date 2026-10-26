Ông Medvedev tính toán tổn hại ông Zelensky gây ra cho ông Trump

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Ảnh: TASS

Theo Đài RT của Nga, ngày 25-10, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi thường Tổng thống Donald Trump đang gây tổn hại đến lợi ích của nhà lãnh đạo Mỹ nhiều hơn tổng cộng những gì Iran, Cuba và Venezuela gây ra.

Ông Medvedev cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine công khai ủng hộ ông Joe Biden - người tiền nhiệm và là đối thủ chính trị của ông Trump. Ông cho rằng ông Zelensky đã bác bỏ các đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine, đồng thời tìm cách khiến các nhà lãnh đạo châu Âu chống lại ông Trump.

"Zelensky thường xuyên thẳng thừng phỉ nhổ vào mặt tổng thống Mỹ, phớt lờ những yêu cầu của ông ấy, đồng thời kích động những người Mỹ có ảnh hưởng và cả những người châu Âu ít có ảnh hưởng hơn chống lại ông ấy" - ông Medvedev đăng trên ứng dụng Telegram.

Ông Medvedev cho rằng Tổng thống Zelensky đã "trơ trẽn đút túi riêng tiền thuế của người dân Mỹ" dưới thời ông Biden. Ông Trump từng tuyên bố chính quyền tiền nhiệm đã viện trợ khoảng 350 tỉ USD cho Ukraine.

"Và dưới thời ông Trump, ông ta vẫn tiếp tục thò tay vào túi tiền đó, lấy nốt những gì còn sót lại" - ông Medvedev bình luận.

Cựu tổng thống Nga còn cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine "tìm cách lấy lòng các băng đảng ma túy Mexico" bằng cách cung cấp huấn luyện tác chiến bằng máy bay không người lái để đổi lấy tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy tại Mỹ.

Ông Medvedev cũng cáo buộc ông Zelensky đã công khai thách thức tổng thống Mỹ khi từ chối chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga, bất chấp những cảnh báo liên tiếp từ ông Trump.

Ông Medvedev, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, là một trong những người có quan điểm cứng rắn với phương Tây nổi bật nhất tại Matxcơva. Ông thường xuyên chỉ trích Ukraine và phương Tây trên mạng xã hội.

Hiện ông Zelensky chưa lên tiếng trước những cáo buộc trên.

Quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng trong những tuần gần đây, sau khi Tổng thống Trump công bố đạt thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, đi ngược lại các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Matxcơva. Sau đó, ông Trump còn miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Hôm 21-10, Nga thông báo sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới, sau khi Tổng thống Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nói rằng ông không tin tưởng vào cam kết hòa bình của ông Putin. Đến nay, Nga vẫn duy trì những yêu cầu tối đa đối với Ukraine, trong đó có vấn đề lãnh thổ.