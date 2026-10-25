Ông Elon Musk thừa nhận siết Starlink ở Ukraine

Tỉ phú Elon Musk - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-10, Ukraine thông báo hệ thống Internet vệ tinh Starlink và phiên bản quân sự Starshield đã hoạt động bình thường trở lại sau hơn một tuần bị hạn chế.

Chỉ vài giờ sau, tỉ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX - công ty sở hữu Starlink, lên tiếng thừa nhận công ty của ông đã hạn chế dịch vụ này ở Ukraine, đồng thời cáo buộc quân đội Kiev vi phạm điều khoản sử dụng.

"Việc sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự, để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm sát hại con người chưa bao giờ được cho phép và cũng không nên được cho phép", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

"Quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản sử dụng Starlink và dùng dịch vụ này để tiến hành các cuộc tấn công bằng drone nhằm sát hại con người. Lỗ hổng đó đã được khắc phục vào tuần trước", ông cho biết thêm.

Tuy nhiên, theo Hãng tin AP, ông Musk nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến Starshield đều thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Mỹ.

Starshield là phiên bản quân sự của Starlink, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động liên lạc và vận hành drone của quân đội Ukraine.

Chuyên gia công nghệ quân sự kiêm cố vấn Tổng thống Ukraine Serhiy Beskrestnov sau đó đã bác bỏ cáo buộc của tỉ phú Elon Musk, khẳng định Kiev "không có khả năng về mặt kỹ thuật" để sử dụng Starlink trong các cuộc tấn công bằng drone tầm trung và tầm xa.

Trước đó, cả ông Elon Musk và Chính phủ Mỹ, bên vận hành Starshield dựa trên công nghệ Starlink, đều không nhận trách nhiệm về việc áp đặt các hạn chế đối với hệ thống này.

Tuy nhiên, theo điều tra của Reuters, lệnh hạn chế Starshield thực tế xuất phát từ bên trong Nhà Trắng. Các nguồn tin tiết lộ trong nhiều năm qua, các chính quyền Mỹ đã nhiều lần yêu cầu SpaceX bật hoặc tắt dịch vụ Starlink tại một số quốc gia.

Ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "giải quyết ổn thỏa" nếu Ukraine tiếp tục gặp vấn đề với Starlink, dù trước đó ông khẳng định dịch vụ đã được khôi phục hoàn toàn.