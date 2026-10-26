Tin tức thế giới 26-10: Ông Zelensky xác nhận gặp 3 bên; Mỹ giúp đưa 1,5 tỉ thùng dầu qua Hormuz

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Ông Zelensky phát biểu về cuộc gặp ba bên Mỹ - Ukraine - Nga và vấn đề lãnh thổ

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp ba bên giữa Kiev, Washington và Matxcơva sẽ diễn ra trong tháng 11, nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình đang đình trệ.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Nếu đó là vấn đề lãnh thổ, nó phải được giải quyết ở cấp lãnh đạo. Các vấn đề khác thuộc phạm vi xử lý của các nhóm kỹ thuật. Vì vậy, tất cả những vấn đề này đều có thể được thảo luận trong tháng 11" - ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Ukraine.

Hôm 23-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong tháng 11.

Các thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Cả Kiev và Matxcơva đều bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán trực tiếp do Mỹ làm trung gian.

Mỹ nói đã giúp các nước vùng Vịnh xuất khẩu 1,5 tỉ thùng dầu qua eo biển Hormuz

Ngày 25-10, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã giúp các nước vùng Vịnh xuất khẩu nhiều dầu mỏ qua eo biển Hormuz kể từ mùa hè năm nay, giúp các nước này tránh được lệnh phong tỏa của Iran.

Họ đăng trên nền tảng X: "Các lực lượng Mỹ đã đạt cột mốc hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh xuất khẩu hơn 1,5 tỉ thùng dầu thô kể từ mùa hè. Hơn 3.000 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng CENTCOM trong 6 tháng qua". Họ cũng khẳng định "hơn 95% số tàu lưu thông qua eo biển Hormuz đã đi qua an toàn".

"Hiện nay, các tuyến hàng hải chính qua eo biển Hormuz vẫn thông thoáng, không còn thủy lôi của Iran, nhờ những nỗ lực phi thường của lực lượng chúng tôi" - Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, phát biểu khi thăm binh sĩ Mỹ tại khu vực Hormuz.

Theo dữ liệu của công ty chuyên theo dõi hoạt động hàng hải Kpler, hoạt động xuất khẩu dầu thô đã trở lại mức trước chiến tranh trong tháng 9, với ít nhất 16,5 triệu thùng dầu được vận chuyển khỏi khu vực, không tính dầu của Iran.

Ông Netanyahu cảnh báo Iran có thể phá hoại bầu cử, tuyên bố "đừng thử thách chúng tôi"

Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cảnh báo Iran và các đồng minh có thể tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội tại Israel vào ngày 27-10, đồng thời cảnh cáo Tehran không được thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào.

Phát biểu được đưa ra sau khi kênh Channel 12 của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết đã xảy ra bất đồng giữa ông Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir liên quan đến một chỉ thị chưa được tiết lộ trong cuộc chiến với Iran. Thủ tướng Israel đã bác bỏ thông tin này.

Hình ảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện dọc đường cao tốc trước ngày bầu cử tại Tel Aviv, Israel ngày 25-10-2026 - Ảnh: AFP

"Chúng tôi có những dấu hiệu tình báo cho thấy các đối thủ của mình, gồm Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, có thể tìm cách thách thức chúng tôi bằng các cuộc tấn công nhằm phá hoại bầu cử" - ông Netanyahu nói trong đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố hôm 25-10.

Ông nhấn mạnh: "Đừng thử thách chúng tôi. Các người sẽ phải hứng chịu những đòn giáng mạnh hơn nhiều so với những gì các người gây ra". Ông lưu ý quân đội Israel đã sẵn sàng cho cả các chiến dịch phòng thủ lẫn tấn công.

Houthi tuyên bố tấn công sân bay, căn cứ không quân, căn cứ hải quân của Saudi Arabia

Ngày 25-10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, chỉ vài giờ sau khi sân bay mở cửa trở lại, cùng một căn cứ không quân và một căn cứ hải quân khác tại nước này, theo Hãng tin AFP.

"Lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành ba chiến dịch quân sự, sử dụng hàng chục tên lửa đạn đạo" - người phát ngôn Houthi Yahya Saree đăng trên nền tảng X, đồng thời tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào sân bay "đã đạt được mục tiêu".

Ông Saree cho biết lực lượng này còn nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân King Khalid tại Khamis Mushait và một căn cứ hải quân ở vùng Jazan, miền nam Saudi Arabia.

Iran tuyên bố giữ nguyên lập trường trước nguy cơ Mỹ nối lại tấn công quân sự

Theo TTXVN, ngày 25-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không thay đổi chính sách ngay cả khi Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công quân sự, khẳng định việc quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại như trước xung đột.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington phát tín hiệu có thể tái khởi động chiến dịch quân sự, trong khi căng thẳng tiếp tục lan sang các điểm nóng khác ở Trung Đông.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Tehran, ông Araghchi cho biết Iran đã tính đến giai đoạn hậu xung đột và nhấn mạnh chính sách của nước này sẽ không thay đổi dù chiến tranh có tái diễn hay không.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ không đạt được kết quả khác biệt nếu tiếp tục tấn công Tehran. Ông cũng cho rằng xung đột đã tạo ra những thay đổi căn bản trong khu vực, đòi hỏi các bên phải chấp nhận thực tế mới, trong đó có cơ chế quản lý và các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Trước đó, ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Bão Boelo gây mất điện trên diện rộng tại Anh, hơn 30.000 hộ bị ảnh hưởng

Bão Boelo, cơn bão thứ hai đổ bộ Vương quốc Anh trong dịp cuối tuần, đã gây gián đoạn giao thông trên diện rộng và mất điện tại Scotland, Bắc Ireland và miền Bắc England trong ngày 25-10, với hơn 30.000 hộ gia đình tại Scotland bị ảnh hưởng.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cảnh báo bão Boelo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do các mảnh vỡ bị gió cuốn bay và sóng biển lớn, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài. Tại Scotland, sức gió giật vượt 128 km/h đã được ghi nhận, trong đó có đảo Tiree thuộc quần đảo Inner Hebrides.

Cảnh báo gió cấp độ màu hổ phách, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo của Met Office được áp dụng tại Scotland và miền Bắc England đến cuối ngày 25-10. Nhiều khu vực cũng phát cảnh báo lũ lụt. Hoạt động tại các sân bay, tuyến phà, đường sắt và đường bộ đều bị gián đoạn. Scotland chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất về nguồn điện, với hơn 30.000 hộ mất điện.

Bão Boelo xuất hiện ngay sau bão Austen, càn quét miền Nam England hôm 23-10. Theo National Grid, đơn vị quản lý mạng lưới điện của Anh, đến 19h ngày 24-10, điện đã được khôi phục cho hơn 130.000 hộ và cơ sở bị ảnh hưởng bởi bão Austen.

Những đôi cánh trên sông Hằng Các trực thăng Sarang của Không quân Ấn Độ bay theo đội hình, nhả khói ba màu quốc kỳ Ấn Độ trong màn trình diễn "Wings Over Ganges" (Những đôi cánh trên sông Hằng) trên sông Hằng, tại khu vực Namo Ghat ở thành phố Varanasi, Ấn Độ ngày 25-10-2026 - Ảnh: AFP