Nga - Ukraine giao tranh khốc liệt, hàng chục người chết và bị thương

Đám cháy bốc lên tại một trung tâm mua sắm ở Kharkov sau đợt không kích của Nga ngày 24-10 - Ảnh: REUTERS

Bà Nataliia Zabolotna, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Vinnytsia, thông báo một máy bay không người lái (drone) của Nga đã đánh trúng một tòa nhà dân cư 5 tầng tại thành phố Vinnytsia trong đêm 24 rạng sáng 25-10 khiến 6 người bị thương, trong đó có 1 người phải nhập viện.

Bà Zabolotna cho biết vụ tấn công đã gây hư hại kết cấu tòa nhà ở khu vực giữa tầng 2 và tầng 3, phá hủy hoàn toàn 4 căn hộ và làm hư hại những ô tô đỗ gần đó, theo Kyiv Independent.

Ngoài ra, không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng 153 drone loại Shahed vào Ukraine trong đêm 24 rạng sáng 25-10, trong đó có 92 drone sử dụng động cơ phản lực, cùng các tên lửa hành trình Banderol.

Lực lượng Ukraine đã đánh chặn 119 drone, tuy nhiên vẫn có một số drone vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng 15 địa điểm.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-10 cho biết đã không kích một tàu chở hàng đang trên đường đến cảng Chornomorsk thuộc Biển Đen vào đêm 24-10.

Theo Matxcơva, con tàu này có nhiệm vụ cung ứng cho quân đội Ukraine.

Lực lượng Nga cho hay đã đánh trúng một trung tâm hậu cần, một trung tâm phân phối và một ga hậu cần tại thành phố Kharkov của Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền khu vực thông báo một đợt tấn công bằng drone qua đêm của Ukraine vào thành phố Belgorod gần biên giới giữa Nga - Ukraine đã làm 2 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công bằng drone được cho là của Ukraine đã nhắm vào nhiều cơ sở, bao gồm một kho hàng và một nhà máy hóa dầu tại tỉnh Omsk, vùng Siberia của Nga, cách biên giới khoảng 2.500km.

Theo kênh giám sát Exilenova Plus, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy hóa dầu Om Kauchuk ở thành phố Omsk. Đây là một trong những nhà máy hóa dầu lớn nhất của Nga.