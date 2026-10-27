Tin tức thế giới 27-10: Lý do Nga ngừng bắn cục bộ ở Ukraine; Ông Trump treo thưởng lớn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Lệnh ngừng bắn ở TP Oleshky (Ukraine) sắp có hiệu lực

Theo Hãng thông tấn TASS, lệnh ngừng bắn cục bộ tại TP Oleshky (tỉnh Kherson) dự kiến có hiệu lực từ 4h sáng 27-10 (giờ Matxcơva, tức 8h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), nhằm phục vụ hoạt động nhân đạo tại khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Trước đó, Nga tuyên bố sẵn sàng xem xét thêm các lệnh ngừng bắn cục bộ vì mục đích nhân đạo, song khẳng định sẽ không giảm cường độ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước thời điểm lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực, giới chức Ukraine cáo buộc Nga tập kích thủ đô Kiev tối 26-10 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều công trình hư hại.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, các vụ nổ làm vỡ cửa kính tại hai cơ sở y tế, trong khi một người được báo cáo thiệt mạng gần siêu thị và một cô gái 20 tuổi bị thương gần ký túc xá đại học.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công khuôn viên một trường đại học cùng các khu dân cư, khẳng định không có cơ sở quân sự nào gần những địa điểm này.

Nga chưa lên tiếng về các cáo buộc trên.

Ông Trump treo thưởng 1 triệu USD cho người tố giác gian lận bầu cử

Ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về hành vi gian lận bầu cử, với điều kiện thông tin đó dẫn đến việc bắt giữ và kết án người vi phạm, Hãng Reuters đưa tin.

“Bất kỳ ai tố giác hành vi gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được thưởng 1 triệu USD nếu thông tin đó dẫn đến việc bắt giữ và kết án những người thực hiện hành vi gian lận” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26-10.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng hòa của ông Trump có thể đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Thời gian qua, chính quyền ông Trump tăng cường giám sát bầu cử, trong đó có việc yêu cầu các bang cung cấp dữ liệu cử tri, nhằm củng cố niềm tin của công chúng.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng Washington đang can thiệp quá sâu vào thẩm quyền của các bang. Một số quan chức bầu cử nói với Reuters rằng họ đang chuẩn bị ứng phó nguy cơ chính quyền liên bang can thiệp sâu vào cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ông Netanyahu nêu cách duy nhất chấm dứt "mối đe dọa từ Iran"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử tại Israel, đồng thời ám chỉ hai nước có thể nối lại chiến dịch quân sự chống Iran nếu ông tái đắc cử.

“Tổng thống Trump đã mang đến một tình hữu nghị chưa từng có giữa một thủ tướng Israel và một tổng thống Mỹ. Tôi không chắc chúng ta sẽ còn có được một vị tổng thống Mỹ thân thiện như vậy trong tương lai” - ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình tối 25-10.

Ông Netanyahu cho biết ông Trump sẵn sàng hành động cùng Tel Aviv để “loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Iran”, với điều kiện ông tiếp tục nắm quyền. Thủ tướng Israel cũng tuyên bố đã chỉ thị cho tình báo Mossad và quân đội Israel lật đổ chính quyền Iran, coi đây là cách duy nhất để chấm dứt mối đe dọa.

Phản hồi phát biểu trên, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phong tỏa hiện hành đối với Iran, song khẳng định Washington sẽ không tấn công Tehran trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11.

Jordan không kích Syria, trả đũa vụ tấn công đẫm máu ở nhà thờ

Ngày 26-10, quân đội Jordan tuyên bố đã không kích các tổ chức khủng bố tại nước láng giềng Syria nhằm trả đũa vụ tấn công đẫm máu vào một nhà thờ hồi tuần trước.

Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi giới chức Jordan bắt giữ ba nghi phạm liên quan vụ tấn công, theo Hãng tin AFP.

Theo quân đội Jordan, các máy bay chiến đấu của nước này đã phá hủy nhiều vị trí của các tổ chức khủng bố có liên hệ với những kẻ thực hiện vụ tấn công nhà thờ, khiến nhiều tay súng thiệt mạng và bị thương.

Giới chức Syria cho biết các cuộc không kích của Jordan tại miền nam nước này ngày 26-10 đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Bộ Ngoại giao Syria cho biết nước này đã bày tỏ sự phản đối với Jordan về việc tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Syria mà không có sự phối hợp trước giữa hai bên. Damascus cũng tuyên bố mở cuộc điều tra về vụ việc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa lực lượng thực địa và cơ quan an ninh hai nước tại khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 23-10, các tay súng đã tấn công Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp St. George tại làng Hammoud (thuộc tỉnh Karak ở miền nam Jordan) khiến 9 người thiệt mạng.

Có tin Mỹ và Canada đàm phán giảm thuế thép, ô tô

Hãng Reuters dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Canada đang đàm phán thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu đối với thép và ô tô Canada, nhằm cải thiện quan hệ song phương sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ hồi tháng 8.

Nội dung đàm phán tập trung vào mức thuế lên tới 50% đối với thép và 25% đối với ô tô Canada mà Washington áp dụng theo Điều 232 của luật thương mại Mỹ.

Nguồn tin cho biết Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ Dominic LeBlanc gần đây thường xuyên trao đổi về vấn đề này.

Một nguồn tin Canada cho biết hai bên có thể đạt thỏa thuận trước ngày bầu cử giữa kỳ 3-11, song phía Mỹ vẫn yêu cầu Ottawa nhượng bộ thêm.

Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cựu Giám đốc FBI James Comey đối mặt cáo buộc hình sự mới

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey - Ảnh: REUTERS

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump, tiếp tục đối mặt cáo buộc hình sự mới liên quan đến việc tiết lộ thông tin quốc phòng. Đây là vụ án hình sự thứ ba nhằm vào ông Comey, theo AFP.

Theo đơn cáo buộc hình sự được công bố ngày 26-10, ông Comey bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin quốc phòng cho một người không có thẩm quyền tiếp cận vào tháng 10-2016, thời điểm ông còn giữ chức Giám đốc FBI.

Theo hồ sơ tòa án, ông Comey đã nộp đơn đề nghị tòa bác bỏ vụ án hình sự nói trên.

Trước đó, vào tháng 9-2025, ông Comey từng bị truy tố với cáo buộc khai báo gian dối trước Quốc hội Mỹ, song một thẩm phán liên bang sau đó đã bác bỏ vụ án.

Đến tháng 4-2026, ông Comey tiếp tục bị truy tố vì cáo buộc đăng tải nội dung đe dọa tính mạng Tổng thống Trump trên mạng xã hội Instagram.

Đẹp nhưng rất đáng lo Chiếc thuyền di chuyển qua vùng nước vẩn đục ngoài khơi Banda Aceh (Indonesia) hôm 26-10. Hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do gió mùa đang bao trùm và gây ảnh hưởng trực tiếp đến dải bờ biển này - Ảnh: AFP