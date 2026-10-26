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Lý do ông Kim Jong Un tham quan nhà máy xe buýt khi tới Trung Quốc

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Chuyến thăm Công ty ô tô Hoàng Hải Đan Đông cho thấy nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc hiện đại hóa hệ thống xe buýt.

Lý do ông Kim Jong Un tham quan nhà máy xe buýt khi tới Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un tham quan nhà máy Hoàng Hải Đan Đông - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Trung Quốc qua cầu Tân Áp Lục mới khánh thành. Ông trở về nước cũng qua cây cầu này ngay trong ngày.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim kể từ khi dự lễ diễu binh tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái. Sự kiện diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm 76 năm Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Mục đích chính của chuyến đi là kỷ niệm quan hệ đồng minh thời chiến giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc ông Kim thăm một nhà máy ô tô vào buổi chiều cũng thu hút sự chú ý đặc biệt.

Ông đã đến Công ty ô tô Hoàng Hải Đan Đông. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1951 để sửa chữa phương tiện cho đơn vị hậu cần của quân tình nguyện Trung Quốc trong cuộc chiến.

Hiện nay, công ty chuyên sản xuất xe buýt, xe chuyên dụng và xe năng lượng mới. Tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp đã bàn giao một lô xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên thiết kế riêng cho Colombia.

Điều này phản ánh rõ định hướng của ông Kim trong việc điện khí hóa và nâng cấp hệ thống xe buýt Triều Tiên.

Đoạn video dài 18 phút do Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) phát sóng ngày 25-10 ghi lại cảnh ông Kim kiểm tra dây chuyền lắp ráp, tự mở cửa xem nội thất nhiều mẫu xe và bước lên trải nghiệm một chiếc xe buýt.

Theo nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua năm 2017, các nước thành viên, trong đó có Trung Quốc, bị cấm cung cấp, bán hoặc chuyển giao máy móc công nghiệp, phương tiện vận tải, sắt, thép và kim loại khác cho Triều Tiên.

Nghị quyết này siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng sau một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Chuyến đi của ông Kim diễn ra chỉ vài tuần trước khi Trung Quốc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, từ ngày 18 đến 19-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tham dự, đồng thời mong muốn có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump cũng muốn gặp lại ông Kim. Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau ba lần trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump nhưng không đạt đột phá nào.

Tháng trước, báo South China Morning Post đưa tin Bắc Kinh sẵn sàng làm trung gian cho cuộc gặp lần thứ tư giữa ông Trump và ông Kim, trong bối cảnh Trung Quốc muốn đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Lý do ông Kim Jong Un tham quan nhà máy xe buýt khi tới Trung Quốc - Ảnh 3.Ông Kim Jong Un thăm Trung Quốc chớp nhoáng, không gặp ông Tập

Ngày 24-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm chỉ một ngày tới TP Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc).

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    Chủ đề: TP Đan Đông Kim Jong Un

    Dòng sự kiện: Triều Tiên

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