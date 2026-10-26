Thái Lan cảnh báo đáp trả trước nguy cơ xung đột từ Myanmar lan sang

Binh sĩ Thái Lan làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát ở huyện Cho Airong, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan - Ảnh: AFP

Theo báo Khaosod English ngày 26-10, Lực lượng đặc nhiệm Rajamanu, trực thuộc Lực lượng Naresuan của quân đội Thái Lan đã công bố bốn nhóm biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng đạn súng và đạn pháo từ các cuộc giao tranh tại Myanmar bay sang lãnh thổ Thái Lan.

Về biện pháp quân sự, nếu đạn từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ Thái Lan, quân đội nước này sẽ bắn đạn khói cảnh cáo về phía vị trí nghi phát hỏa hoặc hướng xuất phát của loạt đạn.

Trong trường hợp phát hiện bằng chứng cho thấy có hành vi cố ý nổ súng vào lãnh thổ Thái Lan, hoặc hỏa lực gây thiệt hại về người và tài sản, Bangkok có thể tiến hành các biện pháp đáp trả tương xứng nhằm buộc bên nổ súng chấm dứt hành động.

Song song đó, Lực lượng Naresuan sẽ tăng cường triển khai binh sĩ, bổ sung các chốt kiểm soát và tổ chức tuần tra trên bộ lẫn đường thủy dọc sông Moei, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar.

Máy bay không người lái và có người lái cũng sẽ được huy động để giám sát tình hình.

Về ngoại giao, Bangkok sẽ sử dụng các cơ chế phối hợp biên giới để liên hệ ngay với quân đội Myanmar khi xảy ra sự cố, yêu cầu chấm dứt các hành động nổ súng về phía Thái Lan.

Bộ Ngoại giao và quân đội Thái Lan cũng có thể gửi công hàm phản đối chính thức, đồng thời yêu cầu Chính phủ Myanmar chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại gây ra.

Về bảo vệ dân thường, chính quyền Thái Lan sẽ chuẩn bị và diễn tập phương án sơ tán người dân đến các khu vực an toàn nếu giao tranh leo thang. Các hầm trú ẩn tại cộng đồng dân cư, trường học và nhà ở gần khu vực nguy hiểm cũng sẽ được xây dựng hoặc nâng cấp.

Ngoài ra, cơ chế bồi thường khẩn cấp sẽ được thiết lập để hỗ trợ những người bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản và cây trồng.

Liên quan đến người dân Myanmar chạy trốn giao tranh, Thái Lan sẽ bố trí các khu vực tiếp nhận an toàn trên cơ sở nhân đạo, đồng thời kiểm soát việc di chuyển và kiểm tra nhằm ngăn chặn vũ khí, hàng hóa bất hợp pháp.

Khi tình hình ổn định, nhà chức trách sẽ phối hợp tổ chức đưa những người phải sơ tán tự nguyện trở về Myanmar.

Quân đội Thái Lan nhấn mạnh các biện pháp trên nhằm hạn chế tác động của xung đột xuyên biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an toàn cho người dân.