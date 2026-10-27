Nga giội 16 tên lửa và hơn 280 drone vào Ukraine, Kiev tập kích đáp trả

Lính cứu hỏa dập lửa tại một tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Theo báo Ukrainska Pravda ngày 27-10, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 280 máy bay không người lái (drone) tấn công nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine trong đêm 26 rạng sáng 27-10.

Thủ đô Kiev là mục tiêu chính của đợt tấn công, với ít nhất một người thiệt mạng và 15 người bị thương. Một số mục tiêu tại thủ đô, trong đó có cầu Pivdennyi, cũng bị đánh trúng.

Ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công còn diễn ra tại nhiều tỉnh như Kharkov, Odessa, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson và Chernihiv, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, hệ thống hậu cần và các công trình đô thị.

Theo Tổng thống Ukraine, lực lượng Nga đã tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo khi các nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả đợt tấn công đầu tiên.

Không quân Ukraine thông báo đến 9h sáng 27-10 (giờ địa phương), lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 257 mục tiêu trên không, gồm 2 tên lửa đạn đạo và 255 drone.

Ông Zelensky đồng thời chỉ trích việc chậm chuyển giao tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS của Kiev, cho rằng điều này đang tạo điều kiện để Nga tiếp tục các cuộc tấn công.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kiểm tra cầu Pivdennyi bắc qua sông Dnipro bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Ở chiều ngược lại, theo báo Moscow Times, giới chức Nga ngày 27-10 thông báo các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã gây thương vong tại nhiều khu vực.

Tại tỉnh Bryansk, Thống đốc Yegor Kovalchuk cho biết 2 người thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Belgorod ghi nhận một phụ nữ thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 222 drone Ukraine trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea trong đêm 26 rạng sáng 27-10.

Tại tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine, chính quyền do Nga bổ nhiệm cáo buộc một drone Ukraine tấn công xe buýt chở khách liên tỉnh, khiến một người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson ngày 27-10, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán người dân.

Thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào tuần trước chỉ áp dụng tại khu vực này, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở những nơi khác.