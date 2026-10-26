Iran bất ngờ công bố kế hoạch họp an ninh với 3 nước giữa căng thẳng Trung Đông

Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani - Ảnh: REUTERS

"Theo thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir và Giám đốc Cơ quan Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin sẽ tham dự cuộc họp này” - Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani nói.

Quan chức này cũng cho hay cuộc đàm phán sẽ diễn ra với sự tham dự của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei, Hãng AFP đưa tin.

"Cuộc gặp bốn bên tại Tehran lần này có thể tạo ra một bước tiến quan trọng và hiệu quả hướng tới việc xây dựng nền an ninh khu vực lâu dài. Chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ góp phần thiết lập sự ổn định cho toàn khu vực" - ông Kani nói.

Dù không tiết lộ thời gian cụ thể, ông Kani cho biết cuộc họp đã được đề xuất trong chuyến thăm của Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir tới thủ đô Tehran hồi tuần trước.

Chảo lửa Trung Đông đã chìm trong xung đột kể từ tháng 2, thời điểm Mỹ và Israel tiến hành làn sóng tấn công bất ngờ nhằm vào Iran, ngay trong lúc Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đã khép lại giai đoạn oanh tạc dữ dội ban đầu, song hai bên vẫn tiếp tục giằng co quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn cầu.

Kể từ đó, Iran tuyên bố kiểm soát eo biển này và nhắm mục tiêu vào các tàu tìm cách đi qua mà không có sự cho phép của Tehran. Ở chiều ngược lại, Mỹ đã áp đặt các biện pháp phong tỏa hải quân đáp trả nhằm vào các cảng của Iran.

Các nỗ lực ngoại giao với Mỹ đến nay vẫn bế tắc, đặc biệt là sau sự đổ vỡ của thỏa thuận hồi tháng 6, vốn được kỳ vọng sẽ vạch ra lộ trình giải quyết dứt điểm cuộc xung đột.

Đến nay, ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng ra khắp khu vực, bao gồm cả các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi.