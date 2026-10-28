Châu Âu chia rẽ về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Phần Lan, Na Uy với ông Putin

Tổng thống Putin tại Điện Kremlin ở Matxcơva ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 27-10, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen bày tỏ sự hoài nghi đối với sáng kiến của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, cho rằng cuộc điện đàm không được phối hợp với các nước châu Âu khác.

"Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn hòa bình. Tôi nghĩ châu Âu nên đoàn kết thay vì hành động riêng lẻ", bà Frederiksen nhấn mạnh.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng chỉ trích việc các nhà lãnh đạo châu Âu khác không được thông báo về cuộc trao đổi, đồng thời cảnh báo nguy cơ làm suy yếu tiếng nói chung của khu vực.

"Tôi có cảm giác rằng tất cả mọi người đều muốn hòa bình, ngoại trừ chính ông Putin. Tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào những cuộc đối thoại kiểu này", ông Kristersson nói với báo Dagens Nyheter của Thụy Điển.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ông đã nhắc nhở lãnh đạo Phần Lan và Na Uy rằng cần "hết sức thận trọng và cảnh giác" khi tiếp xúc với Tổng thống Nga.

Những phản ứng trên một lần nữa làm dấy lên câu hỏi gây tranh cãi trong nội bộ châu Âu, khi chưa thể lựa chọn ra nước nào nên đại diện khu vực đối thoại trực tiếp với ông Putin.

Điện Kremlin gần đây đã phát tín hiệu rằng việc châu Âu chỉ định một nhà đàm phán duy nhất với Matxcơva sẽ là điều tích cực.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Oslo, Na Uy ngày 20-10 - Ảnh: REUTERS

Trước những chỉ trích, Tổng thống Stubb khẳng định Phần Lan và Na Uy đã tham vấn đầy đủ các đối tác phương Tây trước khi thực hiện sáng kiến.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh họ hành động với tư cách lãnh đạo quốc gia, không phải đại diện cho toàn châu Âu.

Ông Stubb lập luận rằng châu Âu không thể tiếp tục đứng ngoài những nỗ lực hòa bình và việc chấm dứt chiến tranh đòi hỏi phải có đối thoại trực tiếp với Nga.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận cuộc điện đàm đã được phối hợp với Kiev và đánh giá đây là "cách tiếp cận đúng đắn".

"Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ tích cực như vậy đối với các nỗ lực ngoại giao và tiến trình hòa bình", ông Sybiha tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận xét cuộc trao đổi không mang lại điều gì mới, đồng thời cho rằng các nước châu Âu chỉ đang tìm cách giành vai trò trong tiến trình đàm phán.

Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng có những động thái được cho là nghiêng về phía Nga.