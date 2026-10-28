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Bầu cử Israel: Cục diện cam go cho phe ông Netanyahu

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DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Tính đến chiều 28-10, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel (CEC) cho biết đã kiểm đếm được 85,6% tổng số phiếu bầu, tương đương gần 5 triệu phiếu.

Bầu cử Israel: Cục diện cam go cho phe ông Netanyahu - Ảnh 2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và đối thủ nặng ký Gadi Eisenkot trong cuộc bầu cử 2026 - Ảnh: AP/AFP

Kết quả sơ bộ cho thấy liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến giành 53 ghế tại Quốc hội Israel (Knesset). 

Trong khối này, đảng Likud của ông Netanyahu dẫn đầu với 26 ghế, theo tờ Times of Israel.

Theo dữ liệu từ CEC, phe đối lập dự kiến nắm giữ 48 ghế, trong đó riêng đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot - đối thủ nặng ký nhất của ông Netanyahu - được dự báo giành 21 ghế.

Các đảng đại diện cộng đồng người Ả Rập (gồm Joint List và Ra'am) dự kiến giành tổng cộng 19 ghế, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Để nắm đa số tại Quốc hội Israel, một liên minh cần có ít nhất 61 trong tổng số 120 ghế. Dù kết quả chưa phải cuối cùng, giới chức bầu cử cho biết số liệu dự kiến sẽ chưa có thay đổi trong thời gian trước mắt.

CEC cho biết còn khoảng 430.000 đến 480.000 phiếu bầu vắng mặt chưa được kiểm đếm. Đây chủ yếu là phiếu của quân nhân, tù nhân, nhà ngoại giao ở nước ngoài và những người không thể bỏ phiếu tại địa điểm được chỉ định.

Số phiếu này có thể định đoạt khoảng 12 ghế tại Quốc hội, qua đó về lý thuyết có thể tác động đáng kể đến cục diện chính trị cuối cùng. 

Tình hình hiện tại có vẻ rất cam go cho Thủ tướng Netanyahu.

Cùng ngày 28-10, Chủ tịch đảng Dân chủ Israel Yair Golan nhận định liên minh do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo đã thua trong cuộc bầu cử năm nay, bởi phe đối lập đã đạt được 65 ghế khi tính cả các đảng Ả Rập.

Ông Golan kêu gọi đưa các đảng Ả Rập vào chính phủ sắp tới, theo tờ Jerusalem Post.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Joint List Yousef Jabareen cũng tuyên bố đảng của ông đã sẵn sàng "dọn đường cho việc phế truất chính phủ Netanyahu".

Trong một kịch bản khác, nếu hợp tác với phe Ả Rập, phe ông Netanyahu dự kiến sẽ giành được 72 ghế, hoàn toàn đủ khả năng lập chính phủ mới. 

Tuy nhiên, viễn cảnh này khó xảy ra khi mà mới đây ông Netanyahu gọi khả năng hợp tác với các đảng Ả Rập để thành lập chính phủ là “điều đáng hổ thẹn và ô nhục”.

Pháp luật Israel không cấm các đảng Ả Rập tham chính, và thực tế đảng Ra'am từng gia nhập liên minh cầm quyền vào năm 2021. Tuy nhiên, họ vắng mặt trong suốt phần lớn lịch sử Knesset đó bất đồng cốt lõi với các đảng Do Thái về xung đột Israel - Palestine.

Trong khi các đảng Do Thái e ngại phản ứng từ cử tri và luôn hoài nghi về an ninh, nhiều đảng Ả Rập ưu tiên vai trò đối lập để bảo vệ quan điểm chính trị và tránh mang tiếng hợp pháp hóa các chính sách quân sự của chính phủ.

CEC dự kiến hoàn tất kiểm phiếu vào chiều 29-10 và công bố kết quả chính thức vào ngày 4-11.

Bầu cử Israel: Phe ông Netanyahu dẫn đầu sát sao, khả năng bị lật kèo? - Ảnh 3.Chân dung đối thủ bám sát nút ông Netanyahu trong cuộc đua ghế thủ tướng Israel

Từng là tướng lĩnh phục vụ dưới thời ông Netanyahu, ông Gadi Eisenkot nay trở thành đối thủ chính trị đáng chú ý, mang theo câu chuyện xuất thân đặc biệt.

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    Chủ đề: bầu cử Israel ông Netanyahu

    Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Palestine

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