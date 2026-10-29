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Ông Putin gọi tỉ phú Elon Musk là ‘thiên tài’, tiết lộ thành tựu vệ tinh mới

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KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 28-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi tỉ phú Elon Musk là “thiên tài thực thụ”, đồng thời hoan nghênh việc ra mắt Rassvet, mạng Internet vệ tinh được phát triển để cạnh tranh với Starlink.

Ông Putin gọi tỉ phú Elon Musk là ‘thiên tài’, tiết lộ thành tựu vệ tinh mới - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một sự kiện tại thủ đô Matxcơva ngày 28-10 - Ảnh: AFP

“Elon Musk là một thiên tài, một thiên tài thực thụ”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu khi tham quan triển lãm các thành tựu đổi mới của Nga, đồng thời cho hay ông Musk có hơn 5.000 vệ tinh trên quỹ đạo.

Trong buổi tham quan, Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev đã giới thiệu với nhà lãnh đạo Nga về Rassvet, mạng Internet vệ tinh do Nga tự phát triển nhằm cạnh tranh với Starlink của Tập đoàn SpaceX.

Ông Putin bày tỏ niềm tự hào vì Nga đã bắt đầu xây dựng mạng lưới vệ tinh của riêng mình “một cách độc lập”.

Tổng thống Nga cho biết Matxcơva cũng duy trì “liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ”, trong đó có ông Musk, nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễu sóng giữa các vệ tinh, theo Đài RT.

Ông nhấn mạnh cả hai bên đều coi trọng sự hợp tác này và tiếp tục phối hợp chặt chẽ bất chấp những vấn đề chính trị. 

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cùng các công ty khác cũng tham gia vào hoạt động hợp tác.

Về tiến độ triển khai, Bộ trưởng Maksut Shadayev cho biết chòm vệ tinh Rassvet hiện có hơn 30 thiết bị trên quỹ đạo.

Được phát triển bởi Công ty hàng không vũ trụ Nga Bureau 1440 thuộc Tập đoàn IKS Holding, mạng lưới này đã bắt đầu phóng các đợt vệ tinh thử nghiệm vào năm 2023 và 2024.

Nga dự kiến mở rộng chòm vệ tinh Rassvet lên 292 chiếc vào cuối năm 2027 và khoảng 900 chiếc vào năm 2035.

Dù quy mô hiện tại còn khiêm tốn so với Starlink, việc triển khai Rassvet đánh dấu cột mốc mới của Nga trong nỗ lực xây dựng hệ thống Internet vệ tinh riêng, giảm phụ thuộc vào các nền tảng kết nối do nước ngoài phát triển.

“Chúng ta mới chỉ thực hiện bước đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là bước đi đó đã được thực hiện. Giờ đây, chúng ta cần chuyển từ chất lượng sang số lượng”, ông Putin nói thêm.

Ông Putin gọi tỉ phú Elon Musk là ‘thiên tài’, tiết lộ thành tựu vệ tinh mới - Ảnh 2.Ông Trump sẵn sàng đàm phán kiểm soát vũ khí 3 bên với Trung Quốc và Nga

Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẵn sàng gặp 3 bên với ông Tập và ông Putin vào tháng 11 để bàn vấn đề kiểm soát vũ khí và phi hạt nhân hóa.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Ông Putin Mỹ Nga

    Dòng sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

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