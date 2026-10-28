Ông Putin tiết lộ Nga đang tính chuyện hợp tác với Mỹ tại Bắc Cực

Tổng thống Putin bắt tay Tổng thống Trump trong cuộc gặp tại Alaska, Mỹ ngày 15-8-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Moscow Times ngày 27-10, phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Các nước Xuất khẩu Khí đốt (GECF) ở Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ nước này đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Mỹ tại Bắc Cực, khu vực được đánh giá là giàu tài nguyên thiên nhiên.

"Trước đây, các đối tác châu Âu từng hợp tác với Nga tại các mỏ khai thác, trong khi các đối tác Trung Quốc vẫn đang tiếp tục hoạt động tại đây. Hiện chúng tôi cũng đang xem xét khả năng hợp tác với các đối tác Mỹ", ông Putin cho biết.

Phát biểu trên cũng xác nhận những thông tin được truyền thông đăng tải gần đây liên quan đến các cuộc trao đổi giữa nhà lãnh đạo Nga và đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.

Dù vậy, ông Putin không nêu rõ liệu các dự án chung đang được xem xét có liên quan đến hoạt động khai thác khí đốt tự nhiên hay các nguồn tài nguyên khác tại Bắc Cực hay không.

Theo vị tổng thống, Nga hiện là một trong những quốc gia đóng vai trò quan trọng trên thị trường khí đốt toàn cầu khi đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt tự nhiên và đứng thứ hai về sản lượng khai thác.

Ông Putin cho biết nước này đã xây dựng được một hệ thống sản xuất khí đốt đặc thù, cho phép đa dạng hóa các tuyến cung cấp khí đốt và phát triển hoạt động chế biến khí.

Cũng tại hội nghị, Tổng thống Putin cảnh báo những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Matxcơva khỏi thị trường khí đốt toàn cầu có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến chi phí năng lượng tăng vọt đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình tại những nước nhập khẩu khí đốt

Vị tổng thống cho rằng người dân châu Âu đang phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) hướng tới mục tiêu chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga vào mùa thu năm 2027, nhằm cắt giảm nguồn thu của Matxcơva phục vụ cuộc chiến tại Ukraine.

Tỉ trọng khí đốt Nga trong tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU đã giảm mạnh, từ 45% năm 2021 xuống còn 19% năm 2025.

Tuy nhiên, EU vẫn tiếp tục nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga bằng đường biển, qua đó bù đắp phần nào sự sụt giảm lượng khí đốt Nga được cung cấp qua đường ống.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đã cung cấp cho EU lượng tài nguyên năng lượng trị giá 320,7 tỉ USD kể từ năm 2022, trong đó có 21,3 tỉ USD trong chín tháng đầu năm 2026.