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Ông Zelensky lo ngại về cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Trung

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Tổng thống Zelensky cảnh báo cuộc gặp 3 bên giữa lãnh đạo các nước Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể lặp lại bóng ma của Hội nghị Yalta hồi Thế chiến II.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo đài DW, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng cảnh báo rằng cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ vào tháng tới có thể tạo cơ hội để ba cường quốc này phân chia lại phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu.

"Chúng tôi thực sự không muốn sự kiện này biến thành một 'Hội nghị Yalta thứ hai, thứ ba hay thứ tư' với sự phân chia lại tầm ảnh hưởng" - ông Zelensky nói ngày 28-10.

Phát ngôn này ám chỉ Hội nghị Yalta diễn ra tại bán đảo Crimea vào năm 1945, nơi các cường quốc phe Đồng minh đã định hình lại bản đồ thế giới sau Thế chiến thứ II.

"Những nội dung mà Trung Quốc, Nga và Mỹ có thể thảo luận vẫn chưa được xác định rõ ràng" - ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh rằng Nga mong muốn cuộc gặp này hơn bất kỳ ai và cảnh báo các bên không nên trao cho Matxcơva "thêm một lợi thế ngoại giao lớn nào khác".

Trước đó, Điện Kremlin từng cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc họp dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận thông tin trên, nhưng lưu ý hiện các bên vẫn chưa thống nhất về thời gian, chương trình nghị sự dự kiến và cách thức tổ chức cuộc gặp.

Báo Wall Street Journal là đơn vị đầu tiên đưa tin về sự kiện ba bên này hồi đầu tháng, đồng thời cho biết tại thời điểm đó, ông Trump chưa đồng ý tham dự.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cũng tiết lộ rằng ông Trump để ngỏ khả năng chấp thuận đề xuất này - vốn do ông Putin khởi xướng - bởi ông muốn mang lại hồi kết cho cuộc xung đột tại Ukraine.

- Ảnh 3.Châu Âu chia rẽ về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Phần Lan, Na Uy với ông Putin

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Phần Lan, Na Uy và Tổng thống Putin vấp phải sự phản đối từ một số nước châu Âu, làm dấy lên tranh cãi về việc ai nên đại diện khu vực để đối thoại với Nga về tiến trình hòa bình cho Ukraine.

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    Chủ đề: ông Zelensky Trung Quốc Mỹ Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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