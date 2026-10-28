Ông Zelensky hé lộ chiến dịch tập kích Nga qua ống dẫn khí ngầm

Tổng thống Zelensky dùng điện thoại ghi hình khi đến thăm thành phố Kupiansk ở vùng Kharkov vào năm 2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters và tờ Kyiv Independent, trong bài phát biểu qua video hằng đêm hôm 27-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đang giành lại lãnh thổ thông qua một loạt chiến dịch tấn công.

Trong đó có chiến dịch mang mật danh Veles chưa từng được công bố trước đây, được tiến hành gần thành phố Kupiansk, thuộc tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine.

Thành phố này từng được quân đội Ukraine giành lại vào cuối năm 2022 nhưng kể từ đó liên tục chịu sức ép từ Nga.

Ông Zelensky cho biết chiến dịch Veles do Quân đoàn Khartiia số 2 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine phối hợp với các đơn vị khác thực hiện.

Ukraine đã sử dụng đường ống dẫn khí đốt ngầm để đánh vào sườn các vị trí của Nga. Lực lượng nước này đã tiến quân dưới lòng đất hơn 15km.

"Đây là một chiến dịch mạnh mẽ, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và ứng dụng công nghệ. Phía Nga đã tìm cách sử dụng các đường ống dẫn khí ngầm để tiến quân vượt qua các vị trí của chúng tôi. Các binh sĩ của chúng tôi đã biến chiến thuật này thành bất lợi cho Nga, sử dụng chính cơ sở hạ tầng ngầm để chống lại và đạt được thành công phi thường", nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.

Chiến dịch Veles, do Lữ đoàn Khartiia số 2 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine thực hiện - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ông Zelensky cũng đề cập đến chiến dịch Vivaldi diễn ra ở phía bắc "vành đai pháo đài" gồm hai thành phố chiến lược Sloviansk và Kramatorsk.

Nếu kiểm soát được hai địa điểm này, Nga sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.

Một chỉ huy cấp cao của Ukraine hồi tháng trước cho biết trong khuôn khổ Vivaldi, Ukraine đã đẩy các lực lượng Nga khỏi một khu vực rộng 75km², đồng thời tái kiểm soát thêm 10km² lãnh thổ.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên cho một giải pháp toàn diện trong xung đột Nga - Ukraine, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời. Matcơva cũng cam kết nỗ lực để kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Các chỉ huy Nga nhiều lần tuyên bố nước này đang tiến công trên mọi khu vực dọc chiến tuyến dài 1.200km.

Trước đó, trong tháng 10, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát 92 khu dân cư của Ukraine, trong đó có thị trấn Dobropillia, kể từ đầu tháng 9. Quân đội Ukraine bác bỏ những tuyên bố của phía Nga.