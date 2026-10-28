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Bà Melania Trump thông báo Nga - Ukraine mở rộng ngừng bắn ở Kherson

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thông báo lệnh ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại Oleshky đã được mở rộng trong tỉnh Kherson, sau khi thời điểm bắt đầu được đẩy sớm hai ngày.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ thông báo mở rộng lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Kherson - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại đại sảnh Nhà Trắng ngày 9-4 - Ảnh: REUTERS

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 27-10, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky đã được "mở rộng... trong tỉnh Kherson".

Lệnh ngừng bắn, theo tờ Kyiv Independent, có hiệu lực từ sáng sớm cùng ngày, ban đầu bao phủ Oleshky và các khu vực xung quanh thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường an toàn và chuyển viện trợ nhân đạo trong những ngày tới.

Đệ nhất phu nhân Mỹ không nêu rõ phạm vi mở rộng của lệnh ngừng bắn, nhưng bà Tetiana Shelest, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Ủy viên phụ trách nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets, nói với các phóng viên rằng lệnh này hiện bao phủ toàn bộ tỉnh Kherson.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ thông báo mở rộng lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Kherson - Ảnh 2.

Ảnh chụp trên cao thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson (Ukraine) mà Nga kiểm soát. Ảnh được công bố ngày 16-9 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Theo một tuyên bố của ông Dmytro Lubinets, lệnh ngừng bắn đang được "tuân thủ đầy đủ", với cả Ukraine và Nga đều chấp hành thỏa thuận tính đến 17h30 ngày 27-10.

Ông Lubinets nói thêm: "Tôi hy vọng mọi việc sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch đã thống nhất và chúng tôi sẽ có thể giúp đỡ những người dân tại Oleshky đang nóng lòng chờ được hỗ trợ".

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết thêm rằng thời điểm bắt đầu đã được đẩy sớm hai ngày để bảo vệ dân thường và tạo điều kiện chuyển viện trợ nhân đạo.

Trước đó, trong một tuyên bố trên Telegram ngày 27-10, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov xác nhận "lệnh ngừng bắn song phương" đã bắt đầu tại Oleshky, nơi đang diễn ra giao tranh.

Trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho hay chiến dịch nhân đạo do Mỹ làm trung gian đã bắt đầu được triển khai gần thị trấn Alyoshki thuộc Kherson.

Oleshky nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 2-2022. Thời gian gần đây, người dân tại thành phố này liên tục phản ánh tình trạng thiếu lương thực ngày càng nghiêm trọng.

"Tình hình tại Oleshky đang vô cùng nghiêm trọng. Đây là một thành phố nằm trên tuyến đầu chiến sự, đang bên bờ thảm họa", bà Melania Trump cảnh báo.

Theo Đệ nhất phu nhân Mỹ, những người còn ở lại thành phố chủ yếu là người cao tuổi, đang rất cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, lương thực và nước sạch.

Trước đó, bà Melania Trump cũng tích cực tham gia các nỗ lực đưa những trẻ em Ukraine bị Nga đưa đi trong cuộc xung đột trở về đoàn tụ với gia đình.

Bà Melania Trump thông báo Nga - Ukraine mở rộng ngừng bắn ở Kherson - Ảnh 3.Bà Melania Trump giúp Nga - Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky

Ngày 23-10, Nhà Trắng cho biết Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại thành phố Oleshky nhờ nỗ lực trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

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    Chủ đề: lệnh ngừng bắn Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump Nga - Ukraine

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Nga - Ukraine

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