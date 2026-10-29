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Iran đòi Mỹ chứng minh tuyên bố đã dọn sạch thủy lôi tại eo biển Hormuz

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Iran muốn Mỹ cung cấp bằng chứng, sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố các lực lượng nước này đã dọn sạch thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Iran đòi Mỹ chứng minh eo biển Hormuz đã sạch thủy lôi - Ảnh 1.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, trong ảnh chụp nhìn từ Musandam (Oman) ngày 23-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-10, báo Tehran Times đưa tin: Tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), kêu gọi Mỹ đưa ra bằng chứng có thể được kiểm chứng độc lập để xác nhận các hoạt động rà phá thủy lôi mà Mỹ tuyên bố đã tiến hành tại eo biển Hormuz.

Ông nhấn mạnh những tuyên bố như vậy phải được chứng minh bằng bằng chứng cụ thể, thay vì chỉ đưa ra các tuyên bố.

Ông Mohebbi cũng viện dẫn cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, coi kinh nghiệm của Anh là ví dụ cho thấy ngay cả những quốc gia hùng mạnh cũng có thể gặp giới hạn đáng kể khi tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải có tầm quan trọng chiến lược.

Trước đó một ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng trên nền tảng X: "Trong những ngày và những tuần gần đây, truyền thông do Iran kiểm soát đã tường thuật các tuyên bố của Iran, nói rằng tàu thương mại đang va phải thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz. Những tuyên bố này sai sự thật.

Thực tế toàn bộ các tuyến hàng hải chính được quốc tế công nhận đi qua eo biển Hormuz đã được lực lượng Mỹ dọn sạch thủy lôi và hiện vẫn như vậy. Hàng ngàn tàu thương mại đã sử dụng các tuyến hàng hải này an toàn và tiếp tục như vậy đến nay".

Trong khi đó ông Mohebi nói rằng tình hình thực tế tại eo biển Hormuz được quyết định trên không, trên bộ và trên biển, chứ không phải trên mạng xã hội hay tại "trụ sở chiến tranh truyền thông" của Mỹ.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công Tehran hồi cuối tháng 2. Sau đó Mỹ áp lệnh phong tỏa hải quân, ngăn tàu thuyền ra vào các cảng Iran nhằm cắt nguồn thu của Tehran.

Trước xung đột, tàu thuyền được tự do đi qua eo biển Hormuz, nhưng hiện Iran yêu cầu các tàu phải xin phép. Các tàu không tuân thủ thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran.

Hồi tháng 4, báo Washington Post đưa tin các nhà lập pháp Mỹ nhận được thông tin Iran có thể đã đặt 20 quả thủy lôi hoặc nhiều hơn trong và xung quanh eo biển Hormuz, trong đó một số được thả trôi và điều khiển từ xa bằng công nghệ GPS, khiến chúng khó bị phát hiện hơn.

IRGC lúc đó cũng đã cảnh báo về một "vùng nguy hiểm" rộng khoảng 1.400km² trong khu vực (tức gấp 14 lần diện tích Paris), nơi có thể có thủy lôi.

Iran đòi Mỹ chứng minh tuyên bố đã dọn sạch thủy lôi tại eo biển Hormuz - Ảnh 2.Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân

Các nguồn thạo tin cho biết Iran đã chuyển đề xuất mở lại eo biển Hormuz tới Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan.

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    Chủ đề: Iran Trung Đông Mỹ eo biển Hormuz thủy lôi

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