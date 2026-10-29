Ông Trump xác nhận Phó tổng thống Mỹ gửi thư cho Iran, hé lộ mục đích

Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng ở Washington DC ngày 16-3 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Wall Street Journal ngày 28-10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho một quan chức Iran tên Mohsen Rezaee nhằm tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11.

Phát biểu với các phóng viên cùng ngày, ông Trump phủ nhận việc chỉ đạo Phó tổng thống Vance nối lại đàm phán hòa bình với Iran, nhưng thừa nhận đã chấp thuận để cấp phó liên lạc với Tehran.

"Họ cần được hỗ trợ về vật tư y tế và nhiều thứ khác. Ông ấy hỏi tôi nghĩ sao về việc này. Tôi nói rằng nếu ông muốn làm như vậy thì cứ làm", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Trump giải thích thêm rằng mục đích của việc liên lạc "về cơ bản là đưa hàng viện trợ vào Iran để giúp đỡ những người đang gặp vấn đề về sức khỏe".

Dù Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ ý nghĩa của lá thư, động thái này vẫn được xem là một tín hiệu mới cho thấy Washington đang tìm cách tiếp xúc với Tehran, giữa lúc triển vọng chấm dứt xung đột vẫn còn mờ mịt.

Cuộc chiến tại Iran hiện đã bước sang tháng thứ tám, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy các bên có thể tìm được lối thoát khỏi xung đột.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục điều động thêm lực lượng quân sự tới khu vực Vịnh Ba Tư, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba, khi ông Trump cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Những diễn biến trên cũng xảy ra vào thời điểm Đảng Cộng hòa của ông Trump đang đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ ngày càng bất mãn với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, cũng như cách chính quyền Tổng thống Trump xử lý cuộc chiến tại Iran.

Đặc biệt, xung đột kéo dài đã đẩy giá xăng tăng mạnh, làm trầm trọng thêm áp lực tài chính đối với các hộ gia đình Mỹ. Đây được xem là một trong những vấn đề then chốt có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử ngày 3-11.