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Mỹ phát cảnh báo nóng với đồng minh về khả năng nối lại tấn công Iran?

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Mỹ được cho là đã cảnh báo các đồng minh cần chuẩn bị cho khả năng Washington nối lại tấn công Iran sau bầu cử giữa kỳ, đồng thời đề phòng nguy cơ Tehran trả đũa.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Theo tiết lộ của hai nhà ngoại giao đề nghị không nêu với Hãng tin AP, giới chức Mỹ đã đề nghị một số nước Trung Đông và đồng minh trong khu vực chuẩn bị cho khả năng Washington nối lại tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 tại Mỹ.

Các đồng minh của Mỹ cũng được cảnh báo về nguy cơ Iran trả đũa bằng cách tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và những hạ tầng thiết yếu khác của các nước này.

Đợt hành động quân sự mới có thể kéo dài vài ngày. Tuy nhiên, nguy cơ Iran và các lực lượng do nước này hậu thuẫn đáp trả có thể kéo dài thời gian giao tranh.

Hai nguồn tin nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc nối lại tấn công Iran. Tuy nhiên, ông nhiều lần nói đang cân nhắc ra lệnh hành động quân sự sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 tại Mỹ kết thúc.

Nhà Trắng và các quan chức Mỹ hiện từ chối bình luận về thông tin nêu trên.

Chiến sự Mỹ - Iran đã tạm lắng kể từ đầu tháng 9. Tuy nhiên Trung Đông vẫn chìm trong bất ổn sau khi Houthi - lực lượng tại Yemen được Iran hậu thuẫn - tiến hành không kích hạ tầng dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tại những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Các thông tin xuất hiện gần đây cho thấy nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát, đẩy khu vực vào tình trạng cảnh giác cao độ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 28-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran "tiếp tục dành cơ hội cho ngoại giao thành công", đồng thời khẳng định đang phối hợp với các bên trung gian để xem xét đề xuất 7 ngày chấm dứt xung đột mà nước này đã đưa ra hồi tháng 9. Tổng thống Trump trước đó đã bác bỏ kế hoạch của Iran.

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Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ tại căn cứ hải quân ở TP Busan, Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Trong khi đó, Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Cuối tháng 9, Lầu Năm Góc điều tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng một loạt tàu đổ bộ chở lính thủy đánh bộ từ San Diego tới Vịnh Ba Tư.

Mỹ triển khai khoảng 9.000 binh sĩ trong đợt này, qua đó ước tính nâng quân số thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ tại khu vực lên hơn 20.000 người.

Cuộc chiến tại Iran cùng những hệ lụy về giá năng lượng tăng vọt đang là những đề tài nóng, chi phối lá phiếu của cử tri Mỹ trước thềm bầu cử giữa kỳ.

Theo ước tính mới nhất mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Quốc hội, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của người nộp thuế Mỹ 47,1 tỉ USD.

Trong các sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Cộng hòa, ông Trump liên tục khẳng định cuộc chiến sắp kết thúc, nhưng đồng thời cảnh báo Mỹ có thể mở đợt không kích mới sau bầu cử.

- Ảnh 4.Lá bài mạo hiểm của Iran trong cuộc đọ sức với Mỹ

Trước nguy cơ tiếp tục bị tấn công, Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn, tận dụng lá bài Hormuz và biến động chính trị tại Mỹ, Israel.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: căng thẳng Mỹ - Iran Iran lầu Năm Góc

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