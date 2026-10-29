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Iran tuyên bố bắt drone do thám của Mỹ, cảnh báo eo biển Hormuz 'không bao giờ được mở lại'

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Iran tuyên bố bắt giữ drone Mỹ, đồng thời cảnh báo duy trì phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington đáp ứng các yêu cầu của Tehran.

Iran bắt giữ máy bay do thám Mỹ trên eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Luojiashan neo đậu tại Muscat, Oman - Ảnh: REUTERS

Đài Al Jazeera ngày 29-10 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một máy bay không người lái (drone) "trinh sát và ngụy trang" của Mỹ ở phía tây eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn thông báo từ Hải quân IRGC khẳng định các binh sĩ thuộc Đơn vị Tác chiến điện tử của lực lượng này đã "thu giữ an toàn một drone trinh sát và ngụy trang (MQM-170) của quân đội Mỹ ở phía tây eo biển Hormuz".

"Nhiệm vụ của chiếc drone này là thu thập thông tin về các hệ thống phòng không của Cộng hòa Hồi giáo Iran dọc dải bờ biển vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Dựa trên dữ liệu được các chuyên gia Hải quân IRGC trích xuất từ chiếc drone, điểm xuất phát của chuyến bay được xác định là từ bờ biển của một quốc gia nằm ở rìa phía nam vịnh Ba Tư", tuyên bố nêu rõ.

Trước đó, IRGC cũng bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 trong vùng trời phía đông eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 29-10, truyền thông Iran dẫn lời Hải quân IRGC thông tin ba tàu chở dầu đã bốc cháy khi đi qua eo biển Hormuz sau khi va phải thủy lôi.

Đơn vị này xác nhận các tàu này đang đi theo "tuyến đường phía nam trái phép", và bị bỏ lại trên vùng bờ biển phía nam eo biển Hormuz sau khi bốc cháy.

"Các tàu chở dầu đã tắt toàn bộ hệ thống radar và hàng hải, cố gắng rời khỏi tuyến đường phía nam trái phép của eo biển Hormuz và phớt lờ các cảnh báo từ Hải quân IRGC", Hãng tin Tasnim của Iran tường thuật.

Hải quân IRGC cảnh báo về tác động môi trường sau vụ cháy, đồng thời nhấn mạnh: "Tuyến đường trái phép tại eo biển Hormuz đã bị ô nhiễm, chủ tàu cùng thủy thủ đoàn phải chịu trách nhiệm về việc di chuyển qua các tuyến đường này".

IRGC cũng nhắn nhủ các đơn vị vận tải biển "không nên tin vào những ảo tưởng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên mạng", đồng thời khẳng định bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ bị xử lý một cách kiên quyết.

Người phát ngôn Hossein Mohebi của IRGC tuyên bố tuyến đường thủy huyết mạch của thương mại toàn cầu này sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Iran.

Ông Mohebi nói với Hãng thông tấn Fars: "Eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát chiến lược của các lực lượng vũ trang Iran và sẽ không bao giờ được mở lại cho đến khi các điều kiện của Cộng hòa Hồi giáo được đáp ứng hoàn toàn".

Iran tuyên bố bắt drone do thám của Mỹ, cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz - Ảnh 2.Ông Trump xác nhận Phó tổng thống Mỹ gửi thư cho Iran, hé lộ mục đích

Ông Trump xác nhận Phó tổng thống JD Vance đã gửi thư cho giới chức Iran, song khẳng định động thái này chủ yếu nhằm hỗ trợ vật tư y tế, thay vì nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

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    Chủ đề: Iran Eo biển Hormuz

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