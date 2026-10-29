Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Lầu Năm Góc bất ngờ sa thải tướng hoạch định quân sự giữa lúc cân nhắc đánh Iran

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục sa thải một tướng cấp cao của Lầu Năm Góc, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Mỹ bất ngờ sa thải tướng hoạch định quân sự giữa lúc cân nhắc đánh Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 29-10, Trung tướng Lục quân Mỹ Brett Sylvia đã bị miễn nhiệm khỏi vị trí người đứng đầu bộ phận chiến lược, kế hoạch và chính sách (J5) thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc chưa công bố lý do sa thải ông Sylvia, cũng như chưa chỉ định người thay thế.

Đây là vị tướng thứ hai bị miễn nhiệm khỏi vị trí J5 dưới thời Bộ trưởng Hegseth. Người tiền nhiệm của ông Sylvia, Trung tướng Joseph McGee, đã bị buộc nghỉ hưu vào tháng 10-2025.

Bộ phận J5 đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và điều phối các kế hoạch quân sự, phối hợp trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và Tổng thống Mỹ.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra vào thời điểm Tổng thống Trump nhiều lần nhắc đến việc mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, sau tám tháng xung đột kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến hồi tháng 2.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố sẽ "hoàn tất công việc" tại Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Theo hai nhà ngoại giao am hiểu vấn đề, Washington đã yêu cầu một số quốc gia Trung Đông và đồng minh trong khu vực chuẩn bị cho khả năng Mỹ nối lại hoạt động quân sự sau bầu cử, cũng như nguy cơ Iran tiến hành các hành động trả đũa.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, tàu sân bay thứ ba của Mỹ cùng hàng ngàn binh sĩ bổ sung đang trên đường tới Trung Đông.

Mỹ bất ngờ sa thải tướng hoạch định quân sự giữa lúc cân nhắc đánh Iran - Ảnh 2.

Trung tướng Brett Sylvia vào năm 2025, khi còn giữ chức Chỉ huy Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ - Ảnh: AP

Ông Sylvia là trường hợp mới nhất trong số gần 24 tướng lĩnh, đô đốc và lãnh đạo quân sự bị sa thải, buộc nghỉ hưu hoặc rời nhiệm sở dưới thời ông Hegseth. Phần lớn những quyết định này không được Lầu Năm Góc công khai giải thích.

Tháng trước, Bộ trưởng Hegseth ra lệnh đẩy mạnh cắt giảm số lượng sĩ quan cấp cao, đặt mục tiêu giảm 20% số vị trí tướng lĩnh và đô đốc trước ngày 1-1-2027.

Động thái này vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ Mỹ. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Kelly cáo buộc ông Hegseth đang "thanh trừng cả một thế hệ lãnh đạo quân sự xuất sắc", cảnh báo quân đội có thể mất nhiều năm để khắc phục hậu quả.

Lầu Năm Góc bất ngờ sa thải tướng hoạch định quân sự giữa lúc cân nhắc đánh Iran - Ảnh 4.Lầu Năm Góc sa thải tổng biên tập tờ báo quân đội Mỹ vì 'bất tuân'

Lầu Năm Góc đã sa thải một số nhân sự cấp cao của Stars and Stripes, tờ báo phục vụ quân nhân Mỹ có lịch sử lâu đời và truyền thống độc lập về biên tập.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HÀ ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Pete Hegseth Tổng thống Mỹ Donald Trump

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất