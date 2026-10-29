Lầu Năm Góc bất ngờ sa thải tướng hoạch định quân sự giữa lúc cân nhắc đánh Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 29-10, Trung tướng Lục quân Mỹ Brett Sylvia đã bị miễn nhiệm khỏi vị trí người đứng đầu bộ phận chiến lược, kế hoạch và chính sách (J5) thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc chưa công bố lý do sa thải ông Sylvia, cũng như chưa chỉ định người thay thế.

Đây là vị tướng thứ hai bị miễn nhiệm khỏi vị trí J5 dưới thời Bộ trưởng Hegseth. Người tiền nhiệm của ông Sylvia, Trung tướng Joseph McGee, đã bị buộc nghỉ hưu vào tháng 10-2025.

Bộ phận J5 đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và điều phối các kế hoạch quân sự, phối hợp trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và Tổng thống Mỹ.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra vào thời điểm Tổng thống Trump nhiều lần nhắc đến việc mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, sau tám tháng xung đột kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến hồi tháng 2.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố sẽ "hoàn tất công việc" tại Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Theo hai nhà ngoại giao am hiểu vấn đề, Washington đã yêu cầu một số quốc gia Trung Đông và đồng minh trong khu vực chuẩn bị cho khả năng Mỹ nối lại hoạt động quân sự sau bầu cử, cũng như nguy cơ Iran tiến hành các hành động trả đũa.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, tàu sân bay thứ ba của Mỹ cùng hàng ngàn binh sĩ bổ sung đang trên đường tới Trung Đông.

Trung tướng Brett Sylvia vào năm 2025, khi còn giữ chức Chỉ huy Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ - Ảnh: AP

Ông Sylvia là trường hợp mới nhất trong số gần 24 tướng lĩnh, đô đốc và lãnh đạo quân sự bị sa thải, buộc nghỉ hưu hoặc rời nhiệm sở dưới thời ông Hegseth. Phần lớn những quyết định này không được Lầu Năm Góc công khai giải thích.

Tháng trước, Bộ trưởng Hegseth ra lệnh đẩy mạnh cắt giảm số lượng sĩ quan cấp cao, đặt mục tiêu giảm 20% số vị trí tướng lĩnh và đô đốc trước ngày 1-1-2027.

Động thái này vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ Mỹ. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Kelly cáo buộc ông Hegseth đang "thanh trừng cả một thế hệ lãnh đạo quân sự xuất sắc", cảnh báo quân đội có thể mất nhiều năm để khắc phục hậu quả.