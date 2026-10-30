7 tàu chở 288.000 tấn dầu diesel của Nga đang hướng đến Mỹ, có một tàu đã ở rất gần

Một con tàu chở sản phẩm dầu mỏ và hóa chất đậu tại cảng Saint Petersburg, Nga ngày 22-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 29-10, báo The Guardian đưa tin có 7 tàu chở dầu, ước tính chở khoảng 288.000 tấn dầu diesel của Nga, đang trên đường đến Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ các tàu này có thể dỡ hàng hay không trong bối cảnh tranh cãi về tính hợp pháp của các chuyến hàng.

Đây là giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận cung ứng gây tranh cãi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được trong tháng này, đi ngược lại nhiều năm phương Tây áp biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga.

Những báo cáo trước đó ghi nhận có 3 tàu chở dầu đã rời các cảng của Nga ở Biển Baltic. Tuy nhiên, dựa trên nhiều nguồn dữ liệu (trong đó có các trang web theo dõi hành trình tàu biển), tổ chức môi trường Greenpeace cho rằng hoạt động giám sát lần này của tổ chức cung cấp bức tranh đầy đủ nhất từ trước đến nay.

Họ xác định có 7 tàu chở dầu gồm Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea và Primorye. Các tàu dự kiến đến Mỹ vào đầu tháng 11, song chưa rõ sẽ cập cảng nào.

Ông Shaun Burnie, chuyên gia năng lượng tại tổ chức Greenpeace Ukraine, cho rằng một khi vị trí các tàu chở dầu đã được xác định và thể hiện trên bản đồ, Quốc hội Mỹ hoặc chính quyền địa phương cần ngăn chặn các chuyến hàng này.

"Thay vì thưởng cho Nga, cần áp thêm các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Có thể ngăn chặn những chuyến hàng này" - ông nói.

Trong số 7 tàu chở dầu, tàu Taurus hiện ở vị trí gần Mỹ nhất. Vào thời điểm bản đồ lần đầu được công bố, có 5 tàu khác đang ở vị trí gần Vương quốc Anh, trong đó 3 tàu đang đi qua hoặc tiến vào eo biển Manche.

7 tàu chở dầu diesel Nga đang trên đường đến Mỹ (tính đến 19h40 ngày 29-10-2026 theo giờ Việt Nam) - Đồ họa: BÌNH AN xử lý - Nguồn: THE GUARDIAN, GREENPEACE

Ông Putin đã đồng ý cung cấp cho Mỹ 1,8 triệu tấn dầu diesel trong thỏa thuận bất ngờ được công bố ngày 9-10, với 300.000 tấn được giao ngay trong đợt đầu tiên. Ông Trump tuyên bố miễn trừ các lệnh trừng phạt hiện tại trong sáu tháng để cho phép các chuyến hàng được thực hiện.

Tuần này, một nhóm nghị sĩ Mỹ do các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ dẫn đầu đã cảnh báo các ngân hàng và cơ quan quản lý cảng biển rằng họ có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ cũng như những hành động pháp lý khác nếu tham gia xử lý các lô dầu diesel của Nga.

Bà Mikie Sherrill, Thống đốc bang New Jersey, cho biết bà đang tìm cách ngăn dầu diesel được dỡ xuống nếu các tàu chở hàng tìm cách cập cảng bang này.

Có thông tin cho rằng Nhà Trắng đang tìm cách khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ tiếp nhận số dầu nói trên. Tuy nhiên, chưa rõ liệu có người mua nào sẵn sàng tham gia không giữa rủi ro pháp lý.

Tổng thống Trump lập luận rằng thỏa thuận với Nga sẽ giúp hạ giá dầu diesel. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án thỏa thuận này vì nguồn tiền thu được sẽ giúp Nga có thêm tiền duy trì chiến dịch quân sự.