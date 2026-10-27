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Ba tàu chở 140.000 tấn dầu diesel Nga sắp cập cảng Mỹ: Nhiều nghị sĩ cảnh báo

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HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Ba tàu chở khoảng 140.000 tấn dầu diesel Nga dự kiến cập cảng Mỹ vào đầu tháng 11, theo thỏa thuận miễn trừ trừng phạt giữa hai nước. Tuy nhiên động thái này đang vấp phải sự phản đối từ Quốc hội Mỹ.

Ba tàu chở 140.000 tấn dầu diesel Nga sắp cập cảng Mỹ - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga cập cảng Cuba hồi tháng 3-2026. Mỹ hiện đã nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel Nga, nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong nước - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times ngày 27-10, đây là những lô dầu diesel Nga đầu tiên được Mỹ cấp phép nhập khẩu theo thỏa thuận đạt được hôm 9-10, nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ của xứ cờ hoa ngày 3-11.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cùng ngày xác nhận ba tàu chở dầu trên đang trên đường đến Mỹ, đồng thời cho biết tàu thứ tư dự kiến khởi hành vào ngày 28-10.

Trước đó Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận sẽ lập tức bổ sung 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu, đồng thời gọi đây là một "thông báo tuyệt vời".

Mỹ vốn cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga từ tháng 3-2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Đến tháng 2-2023, Washington cùng các đồng minh nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) tiếp tục áp giá trần đối với dầu diesel xuất khẩu của Nga, nhằm hạn chế nguồn thu của Matxcơva.

Tuy nhiên chiến sự Mỹ - Iran cùng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh, khiến Washington bất ngờ thay đổi chính sách.

Giá dầu diesel tại Mỹ hiện ở mức trung bình 6,34 USD/gallon, tăng mạnh so với mức 3,66 USD/gallon cùng kỳ năm ngoái.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, tàu Agioi Fanendes thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp dự kiến cập cảng New York ngày 7-11, mang theo 40.000 tấn nhiên liệu.

Nếu được dỡ hàng, đây sẽ là lô dầu diesel hoặc gasoil Nga đầu tiên đến Mỹ kể từ tháng 7-2023.

Hai tàu còn lại là Talisman và Leruo dự kiến đến bờ Đông nước Mỹ lần lượt vào ngày 9 và 11-11.

Đáng chú ý, tàu Leruo đang chịu lệnh trừng phạt của Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Canada vì các hoạt động vận chuyển dầu Nga bị cho là có rủi ro cao, bao gồm tắt thiết bị định vị và vi phạm cơ chế giá trần của G7.

Việc chính quyền Tổng thống Trump hợp tác với Nga nhằm nhập khẩu dầu diesel đang làm dấy lên tranh cãi tại Quốc hội.

Ngày 26-10, một nhóm nghị sĩ Dân chủ cùng Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis cảnh báo các doanh nghiệp tham gia giao dịch có thể đối mặt với điều tra, thậm chí chịu trách nhiệm hình sự và dân sự nếu vi phạm luật Mỹ.

Các nghị sĩ cũng lo ngại nguồn thu từ dầu diesel sẽ góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Trong khi đó chuyên gia pháp lý Jeremy Paner cho rằng ông Trump có thẩm quyền cấp phép nhập khẩu tạm thời, song việc tiếp nhận tàu đang chịu lệnh trừng phạt của các đồng minh phương Tây có thể gây ra những rắc rối pháp lý đáng kể.

Ba tàu chở 140.000 tấn dầu diesel Nga sắp cập cảng Mỹ - Ảnh 3.Tàu chở 40.000 tấn dầu Nga chuẩn bị lên đường đi Mỹ

Nga dự kiến xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ ngày 22-10, mở đường cho các chuyến hàng tiếp theo sau thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: dầu diesel Tổng thống Mỹ Donald Trump Nga

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