Giáo hoàng Leo XIV đã gửi phiếu bầu cử giữa kỳ Mỹ

Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện từ cửa sổ Điện Tông tòa tại Vatican - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 30-10, Vatican xác nhận Giáo hoàng Leo XIV đã bỏ phiếu qua đường bưu điện cho cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ lần này, qua đó trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bỏ phiếu bầu cử Mỹ.

"Tiếp nối truyền thống lâu đời về thực hiện quyền công dân, ngài đã gửi lá phiếu qua đường bưu điện tại Chicago", Văn phòng Báo chí Vatican thông báo.

Vatican nhấn mạnh Giáo hoàng Leo XIV tin rằng tham gia các tiến trình dân chủ không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân. Tuy nhiên cơ quan này không tiết lộ ngài đã bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.

Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, sinh ra tại thành phố Chicago, bang Illinois, là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử sinh ra tại Mỹ.

Ngài được các hồng y bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo với khoảng 1,4 tỉ tín đồ trên toàn thế giới vào tháng 5-2025.

Ngày 13-10 vừa qua, ngài đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải và được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, dạng ung thư phổi phổ biến nhất.

Theo báo Chicago Sun-Times ngày 29-10, Giáo hoàng đăng ký cử tri tại bang Illinois với tên khai sinh Robert Francis Prevost và yêu cầu cấp phiếu bầu từ ngày 3-10.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Giáo hoàng Leo XIV thực hiện quyền bầu cử. Theo báo New York Times, hồ sơ bầu cử cấp bang và địa phương cho thấy ngài từng tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ vào năm 2008 và 2010, cũng như ba cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa những năm sau đó.

