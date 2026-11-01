Triều Tiên khoe đầu đạn bom chùm có thể san phẳng 13ha

Hình ảnh cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả tác chiến của hệ thống vũ khí mới do KCNA công bố ngày 1-11 - Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1-11, Bình Nhưỡng vừa tiến hành thử nghiệm đầu đạn bom chùm gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 31-10 nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sức công phá của đầu đạn bom chùm trong điều kiện thực tế.

Theo KCNA, kết quả thử nghiệm cho thấy loại vũ khí này "có khả năng biến một khu vực mục tiêu rộng 12-13ha thành tro bụi với mật độ sát thương cao nhất".

Lãnh đạo Cục Tên lửa Triều Tiên cho biết nước này đặt mục tiêu sẽ trang bị cho các đơn vị quân đội khả năng lựa chọn và sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, tùy theo nhiệm vụ và đặc điểm của từng mục tiêu.

"Trong năm nay, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các đơn vị có thể lựa chọn và sử dụng tất cả các loại đầu đạn, phù hợp với mục tiêu tác chiến và đặc điểm cụ thể của từng mục tiêu", lãnh đạo Cục Tên lửa Triều Tiên nhấn mạnh.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tại một địa điểm không được tiết lộ hồi tháng 4 - Ảnh: AFP

Đây là cuộc thử nghiệm mới nhất trong loạt hoạt động phát triển vũ khí gần đây của Triều Tiên.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã liên tiếp thử nghiệm máy bay không người lái tấn công, hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác và tên lửa siêu vượt âm tầm trung.

Theo AFP, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không có mặt tại cuộc thử nghiệm lần này. Hồi tháng 4, ông từng cùng con gái Kim Ju Ae trực tiếp giám sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn bom chùm.

