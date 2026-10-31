Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản quyết tâm 'phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên'

Từ trái sang: Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi chụp ảnh trong cuộc gặp bên lề Hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 30-10-2026 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin AFP, ngày 31-10, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục bác bỏ việc giải trừ vũ khí hạt nhân trước khả năng lãnh đạo Mỹ - Triều gặp nhau.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã "tái khẳng định cam kết kiên định đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Triều Tiên trong cuộc gặp bên lề Hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

Ba bên cũng cam kết "thực thi đầy đủ" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có lệnh cấm hỗ trợ các nguồn thu phục vụ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm qua của Liên hợp quốc, Triều Tiên vẫn quyết tâm sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hồi tháng 9, bà Kim Yo Jong - em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - nhấn mạnh vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là "tuyệt đối". Bà gọi những người hy vọng Triều Tiên phi hạt nhân hóa là "kẻ ngốc".

Tháng 3 năm nay, ông Kim Jong Un cũng tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên "không thể đảo ngược", và việc mở rộng "răn đe hạt nhân tự vệ" là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, ổn định khu vực và phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại triển lãm phát triển công nghệ không người lái ở khu du lịch ven biển Wonsan Kalma, tỉnh Kangwon, Triều Tiên ngày 29-10-2026 - Ảnh: AFP/KCNA

Ông Trump nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, đồng thời thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí đã đi ngược lại chính sách lâu nay của Washington vào năm ngoái khi thừa nhận Triều Tiên đã phần nào là một cường quốc hạt nhân. Khi đó, ông cũng chủ động đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng.

Các nhà phân tích và cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng trong chuyến thăm gần đây đến thành phố Đan Đông, ông Kim có thể đã chuyển tới Bắc Kinh lập trường của Bình Nhưỡng về khả năng đàm phán với ông Trump.

Hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gợi ý Washington nên tìm cách đạt được thỏa thuận "đóng băng" chương trình hạt nhân Triều Tiên, thay vì yêu cầu nước này lập tức xóa bỏ, đổi lại là nới lỏng trừng phạt.

Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng cách tiếp cận này có nguy cơ ngầm thừa nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giúp Bình Nhưỡng được nới lỏng trừng phạt mà không phải từ bỏ kho vũ khí của mình.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc cũng có thể đang ngầm chấp nhận thực tế này. Họ chỉ ra rằng nội dung phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã không còn được đề cập trong các tuyên bố sau cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6.

Ngày 31-10, Triều Tiên đã lên án tuyên bố chung của một nhóm nước giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với nước này. Họ nhấn mạnh "chiêu trò áp đặt trừng phạt theo lối mòn của Mỹ và phương Tây không thể làm thay đổi vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên".