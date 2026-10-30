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Tin tức thế giới 30-10: Ukraine biết tin Nga sắp đánh nữa; Triều Tiên tập trung làm drone

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ukraine nói có tin tình báo về các đợt không kích của Nga; Ông Kim Jong Un kêu gọi Triều Tiên giành ưu thế trong công nghệ drone; Cuba gọi nghị quyết của Liên hợp quốc là ‘chiến thắng của sự thật’... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-10.

Tin tức thế giới 30-10: Ukraine nói có tin tình báo về các đợt không kích của Nga, Cuba ca ngợi nghị quyết Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia một buổi họp báo hôm 20-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky: Ukraine có thông tin tình báo về các đợt không kích mới của Nga

Ngày 29-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine có thông tin về việc Nga đang lên kế hoạch tiến hành các đợt tập kích tên lửa đạn đạo mới, đồng thời cho biết cần có phương tiện để đối phó với những cuộc tấn công này.

“Hiện chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị cho các đợt tập kích tên lửa đạn đạo mới.

Chúng tôi cần có phương tiện để vô hiệu hóa toàn bộ mối đe dọa từ phía Nga. Chúng tôi đang chờ đợi những quyết định liên quan”, ông Zelensky cho hay trong một thông điệp qua video.

Theo Hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí phòng không để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là tên lửa dành cho hệ thống Patriot của Mỹ.

Ngoài ra, ông ca ngợi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào những mục tiêu của Nga, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các đòn tập kích này đã phá hủy 2 máy bay ném bom Su-34 của Matxcơva hôm 29-10.

Tổng thống Zelensky cũng cho hay lực lượng Ukraine đã đánh trúng một bệ phóng tên lửa Iskander của Nga.

Hãng tin Reuters sáng 30-10 dẫn lời Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết Nga đã tập kích thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo vào tối muộn 29-10 (giờ địa phương), đánh trúng các nhà kho và gây ra hỏa hoạn.

11 nước EU cam kết xuất kho 42,6 triệu thùng dầu dự trữ trước tháng 1-2027

Ngày 29-10, 11 quốc gia châu Âu đã cam kết giải phóng 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trước cuối tháng 1-2027, theo thỏa thuận mà nhóm G7 vừa đạt được nhằm xoa dịu những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

“Các quốc gia thành viên EU đã tái khẳng định cam kết đẩy nhanh việc giải phóng 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong những tháng tới, trong đó khoảng một nửa (20,5 triệu thùng) là dầu diesel”, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen tuyên bố.

Trong tuyên bố chung, 11 quốc gia này bao gồm Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Latvia, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép buộc châu Âu giải phóng lượng dầu dự trữ, sau khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran khiến giá năng lượng tăng vọt.

EU cho biết đang nghiêm túc xem xét tác động của cuộc khủng hoảng đối với các hộ gia đình, nhưng không lo ngại về nguồn cung.

Ông Kim Jong Un kêu gọi Triều Tiên giành ưu thế trong công nghệ drone

Tin tức thế giới 30-10: Ukraine nói có tin tình báo về các đợt không kích của Nga, Cuba ca ngợi nghị quyết Liên hợp quốc - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un tham dự buổi triển lãm công nghệ hàng không - Ảnh: REUTERS/KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30-10 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra lời kêu gọi nước này giành “ưu thế tuyệt đối” trong công nghệ máy bay không người lái (drone).

Phát biểu tại triển lãm công nghệ hàng không, ông Kim cho rằng theo đuổi ưu thế về công nghệ drone là “lựa chọn không thể thiếu” trong bối cảnh tính chất của chiến tranh hiện đại đang thay đổi.

Ngoài ra, ông Kim nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống drone nên được xem là ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại.

Ông Kim đã nhiều lần kêu gọi phát triển drone và AI trong quân đội. Từ tháng 9-2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã xác định AI là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa vũ khí.

Venezuela chào hàng tài sản nhà nước cho khu vực tư nhân

Ngày 29-10, lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết chính phủ nước này đã đạt được tiến triển trong việc đánh giá các tài sản nhà nước có thể chuyển giao cho khu vực tư nhân.

“Tôi đã chỉ thị các cơ quan chức năng đánh giá các tài sản không thiết yếu thuộc sở hữu nhà nước để xác định những tài sản nào có thể được chuyển giao cho khu vực tư nhân hoặc trả lại cho các chủ sở hữu trước đây”, bà Rodriguez phát biểu.

Trong bài phát biểu, bà Rodriguez cho biết 44 hợp đồng thuộc lĩnh vực năng lượng đang được đàm phán theo luật dầu mỏ thông qua hồi tháng 1.

Hiện Chính phủ Venezuela đã ký 61 thỏa thuận dầu mỏ nhưng không cung cấp chi tiết.

“Tương tự, các cuộc đàm phán quan trọng cũng đang diễn ra trong lĩnh vực khai khoáng, cụ thể là vàng, nhôm và sắt”, bà nói thêm.

Trước đó vào tháng 4, bà Rodriguez đã thành lập một ủy ban chính phủ để kiểm toán và đánh giá các tài sản thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm cơ sở hạ tầng trong các ngành như năng lượng, điện lực và khai khoáng.

Tin tức thế giới 30-10: Ukraine nói có tin tình báo về các đợt không kích của Nga, Cuba ca ngợi nghị quyết Liên hợp quốc - Ảnh 3.

Lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - Ảnh: REUTERS

Cuba gọi nghị quyết của Liên hợp quốc là ‘chiến thắng của sự thật’

Ngày 28-10, Cuba đã hoan nghênh việc nghị quyết mới của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập niên của Mỹ đối với nước này, qua đó gọi đây là một “chiến thắng” trước sức ép của Washington.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel mô tả sự ủng hộ rộng rãi dành cho nghị quyết trên là “chiến thắng của nhân dân Cuba anh hùng”, đồng thời nhấn mạnh kết quả này là “chiến thắng của sự thật”.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cũng gọi cuộc bỏ phiếu là “một chiến thắng mới” chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, cũng như là bằng chứng thêm cho thấy “Cuba không phải là mối đe dọa, mà lệnh cấm vận mới là mối đe dọa”.

Sự kiện trên đánh dấu lần thứ 34 Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt lệnh cấm vận đối với quốc gia này.

Năm 2025, nghị quyết lên án lệnh cấm vận đã được thông qua với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Đoàn rước cờ khổng lồ

Tin tức thế giới 30-10: Ukraine nói có tin tình báo về các đợt không kích của Nga, Cuba ca ngợi nghị quyết Liên hợp quốc - Ảnh 4.

Tấm hình được chụp từ trên cao ghi lại cuộc diễu hành rước cờ nhân dịp Ngày Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ 29-10 và kỷ niệm 103 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Corum, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 30-10: Ukraine nói có tin tình báo về các đợt không kích của Nga, Cuba ca ngợi nghị quyết Liên hợp quốc - Ảnh 6.Iran đòi Mỹ chứng minh tuyên bố đã dọn sạch thủy lôi tại eo biển Hormuz

Iran muốn Mỹ cung cấp bằng chứng, sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố các lực lượng nước này đã dọn sạch thủy lôi ở eo biển Hormuz.


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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Cuba Triều Tiên Venezuela Ukraine Drone

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