Nga rà phá bom mìn mở đường vào thành phố Oleshky, cảm ơn bà Melania Trump đã giúp

Ảnh ghép với Tổng thống Nga Vladimir Putin (bìa trái), Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: 92NEWS

Ngày 29-10, Đài RT đưa tin quân đội Nga đang đẩy mạnh hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ trên các tuyến đường dẫn đến thành phố Oleshky của Ukraine, nơi lệnh ngừng bắn cục bộ được công bố trong tuần này nhằm tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian.

Các chuyến hàng cứu trợ dự kiến sẽ giúp giảm bớt tình cảnh khốn khó của người dân mắc kẹt tại Oleshky do xung đột Nga - Ukraine. Thành phố này (hiện do lực lượng Nga kiểm soát) nằm tại vùng Kherson, miền nam Ukraine.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 29-10 cho thấy robot rà phá bom mìn của Nga cùng các nhân viên vận hành đang dọn đường vào thành phố này.

Một chuyên gia xử lý vật liệu nổ cho biết phần lớn số đạn dược được thu gom và xử lý tại đây có nguồn gốc từ nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng nhiều thiết bị nổ được phát hiện trong khu vực có xuất xứ từ các nước phương Tây và đang được kích nổ ngay tại chỗ để đẩy nhanh tiến độ rà phá.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi đang diễn ra ở Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến nỗ lực nhân đạo nói trên: "Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện việc này, cũng như đang nỗ lực giải quyết xung đột với Ukraine".

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-10, cả Nga và Ukraine đều ca ngợi Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì đã giúp làm trung gian cho lệnh ngừng bắn quanh thành phố Oleshky.

Chiến dịch tại Oleshky nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở thành phố vốn bị cô lập giữa vùng chiến sự. Tuy nhiên, đây cũng là một phần trong cuộc vận động ngoại giao, khi cả Nga và Ukraine đều muốn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy rằng họ ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông.

Chiến dịch tại Oleshky đang nhận được sự hỗ trợ hậu cần từ Chính phủ Belarus. Sáng 29-10, truyền thông địa phương ghi hình các phái đoàn Nga và Ukraine cùng khởi hành từ thành phố Gomel của Belarus.

Ủy viên phụ trách nhân quyền Nga Yana Lantratova cảm ơn người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets và bà Melania Trump vì đã góp phần thúc đẩy sứ mệnh nhân đạo này.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là chuyển hàng cứu trợ đến những người đang ở lại thành phố. Chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho bất kỳ ai muốn rời khỏi Oleshky" - bà Yana Lantratova viết trên mạng xã hội.