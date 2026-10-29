Venezuela đòi Anh hoàn trả 1,9 tỉ USD vàng thỏi

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - Ảnh: REUTERS

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ lại khoảng 1,9 tỉ USD vàng thỏi dự trữ của Venezuela từ năm 2019 đến nay, do London không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tuy nhiên ông Maduro đã bị bắt trong cuộc đột kích của Mỹ vào Caracas hồi tháng 1 và được đưa tới New York. Hiện ông đang đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy.

Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, sau đó đã đề nghị Vua Charles III hỗ trợ giải phóng số vàng đang được giữ tại Anh.

Đến tháng 9, chính quyền Venezuela và một phe đối lập đã phối hợp tìm cách thu hồi số tài sản này. Tuy nhiên phe đối lập đặt ra một số điều kiện đối với việc sử dụng chúng.

Một nguồn tin cho biết họ yêu cầu thiết lập cơ chế bảo đảm tính minh bạch, dưới sự giám sát của Mỹ, cũng như quy trình rõ ràng để phê duyệt việc sử dụng nguồn tiền cho từng dự án cụ thể.

Theo Hãng tin AFP, mới đây, bà Rodriguez tiếp tục yêu cầu BoE trao trả số vàng dự trữ, đồng thời chỉ trích việc số tài sản này bị giữ suốt nhiều năm.

"Đã đến lúc dừng viện cớ và dừng đánh cắp vàng của chúng tôi", bà Rodriguez tuyên bố ngày 28-10, đồng thời nhấn mạnh: "Số vàng đó thuộc về người dân Venezuela, chứ không phải Ngân hàng Trung ương Anh".

"Những gì chúng ta chứng kiến trong những năm qua là một trò hề, như cách người Venezuela vẫn gọi, nhưng đó là trò hề nhằm âm mưu chiếm đoạt trái phép những tài sản này. Số vàng đó là một phần trong dự trữ của ngân hàng trung ương", bà nói thêm.

Tổng thống lâm thời Venezuela đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng chưởng lý triển khai các biện pháp cần thiết thông qua những kênh phù hợp để đưa số vàng trở về nước.

Theo Hãng tin Reuters, nỗ lực thu hồi số vàng diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang chịu sức ép kinh tế lớn, với tỉ lệ lạm phát trong 12 tháng tính đến tháng 8 vượt 530%, chủ yếu do đồng nội tệ mất giá.

Cũng theo Reuters, hôm 18-9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết chưa thể xử lý yêu cầu liên quan đến số vàng dự trữ của Venezuela cho đến khi tòa án Anh ra phán quyết mới, nhằm làm rõ bên nào có thẩm quyền pháp lý đối với số tài sản này.