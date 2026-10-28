Ông Trump muốn Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa kỳ ở thành phố Corpus Christi, bang Texas, ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Theo báo Guardian, trong cuộc mít tinh vận động tranh cử tại thành phố Corpus Christi, bang Texas ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chú ý khi đề xuất biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ.

"Venezuela sẽ trở thành một đất nước thịnh vượng. Và biết đâu, trong tương lai gần, nước này sẽ trở thành bang thứ 51 thịnh vượng của Mỹ. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra", ông Trump tuyên bố.

"Hãy biến Venezuela thành bang thứ 51. Khi đó, thay vì bầu tổng thống, chúng ta sẽ tổ chức bầu thống đốc", ông nói thêm.

Đây không phải lần đầu ông Trump đề cập ý tưởng biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ. Hồi tháng 5, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez từng bác bỏ đề xuất tương tự, khẳng định Venezuela "không phải thuộc địa, mà là một quốc gia tự do".

Bên cạnh ý tưởng trên, trong cuộc vận động tranh cử ngày 27-10, ông Trump cũng nói về nguồn dầu mỏ mà Mỹ nhận được từ Venezuela.

Ngay khi mở đầu bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng chỉ về phía một tàu chở dầu neo đậu bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện, cho biết con tàu đang chở dầu thô từ Caracas.

"Lượng dầu trên các con tàu bên ngoài đang được cung cấp cho Mỹ mà người nộp thuế Mỹ không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào", ông Trump tuyên bố.

Ông mô tả số dầu này là thành quả từ "chiến thắng lớn của chúng ta trong cuộc chiến gần đây với Venezuela", đồng thời nhắc lại câu nói từng sử dụng tại Liên hợp quốc hồi tháng trước: "Chiến lợi phẩm thuộc về kẻ chiến thắng".

"Chúng ta đang đưa rất nhiều dầu mỏ về cho chính mình, rất nhiều", ông nhấn mạnh.

Trước đó, hồi tháng 1, quân đội Mỹ đã bất ngờ tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông tới Mỹ. Phó tổng thống Delcy Rodríguez đã lên nắm quyền với sự hậu thuẫn của Washington.

Chính quyền mới tại Venezuela sau đó đạt được các thỏa thuận với Mỹ, theo đó một phần lớn nguồn lợi dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này sẽ được chuyển cho Washington.