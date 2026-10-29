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Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Ngày 28-10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập niên của Mỹ đối với Cuba.

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận đối với Cuba - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez phát biểu tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 28-10 - Ảnh: VCG/CGTN

Nghị quyết được thông qua với 130 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 25 phiếu trắng. Việt Nam bỏ phiếu ủng hộ thông qua nghị quyết.

Theo Nhân Dân Nhật báo, văn kiện bày tỏ sự quan ngại về việc tiếp tục ban hành và áp dụng các đạo luật cùng quy định - điển hình là Đạo luật Helms-Burton do Mỹ ban hành năm 1996. Đạo luật này được coi là công cụ hệ thống hóa chính sách bao vây cấm vận của Mỹ lên Cuba.

Theo văn kiện, việc áp dụng các đạo luật này có thể gây tổn hại đến chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tại những nước liên quan, đồng thời gây trở ngại cho hoạt động thương mại và hàng hải quốc tế.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia không ban hành và áp dụng những đạo luật hay biện pháp tương tự, đồng thời hối thúc các nước đã và đang áp dụng chúng cần tiến hành những bước đi cần thiết để bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, nghị quyết yêu cầu Tổng thư ký LHQ chuẩn bị báo cáo về tiến độ thực thi nghị quyết này để đệ trình lên Đại hội đồng vào kỳ họp thường niên tiếp theo.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nhấn mạnh rằng với 130 phiếu thuận, cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Cuba và đây là một chiến thắng mới tại Đại hội đồng LHQ chống lại lệnh cấm vận của Mỹ.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez khẳng định rằng điều Cuba yêu cầu là được sống trong hòa bình, để người dân tự quyết định các vấn đề của đất nước và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những thách thức lớn của thế giới hiện nay trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.

Động thái ngày 28-10 đánh dấu năm thứ 34 liên tiếp Đại hội đồng thông qua nghị quyết về sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba.

Nghị quyết này lần đầu tiên được Đại hội đồng xem xét năm 1992, trong đó khẳng định các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, tự do thương mại và hàng hải quốc tế; kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng các biện pháp cấm vận không phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba - Ảnh 3.Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Công sứ Nguyễn Hải Lưu tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba.

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    Chủ đề: Cuba Liên hợp quốc Mỹ cấm vận

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