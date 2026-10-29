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Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Công sứ Nguyễn Hải Lưu tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba.

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba - Ảnh 2.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong hai ngày 27 và 28-10 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại hội đồng LHQ khóa 81 đã tiến hành phiên thảo luận thường niên về đề mục "Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba".

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt năng lượng, lương thực và thuốc men, trong khi các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ tiếp tục được siết chặt.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận với Cuba

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba, bao gồm các biện pháp có tác động ngoài lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam bày tỏ quan ngại trước những khó khăn ngày càng nghiêm trọng mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt, đặc biệt là các biện pháp hạn chế nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn hoạt động của bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước, sản xuất lương thực và giao thông vận tải, cũng như cản trở các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, quyền tự quyết và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhân dân Cuba, không có sự can thiệp hay ép buộc từ bên ngoài. Mọi bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Nhắc lại lập trường đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 tháng 9-2026, Việt Nam tiếp tục kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận, trừng phạt và hạn chế nguồn cung năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Kêu gọi hỗ trợ Cuba vượt qua thách thức

Khẳng định tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết trước sau như một giữa Việt Nam và Cuba, Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng Cuba, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực thông qua hỗ trợ sản xuất lúa gạo, ngô và nuôi trồng thủy sản, góp phần giúp Cuba vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân.

Việt Nam cũng kêu gọi các quốc gia thành viên, hệ thống LHQ và các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ Cuba vượt qua những thách thức hiện nay và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại phiên thảo luận, đại diện nhiều quốc gia và nhóm nước, trong đó có Phong trào Không liên kết, Nhóm G77 và Trung Quốc, ASEAN và Nhóm các nước châu Phi, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những tác động tiêu cực của các biện pháp cấm vận đối với kinh tế và đời sống nhân dân Cuba. Nhiều nước kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận, bao gồm các biện pháp có tác động ngoài lãnh thổ, và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Cuối phiên họp, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết thường niên yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba.

Nghị quyết này lần đầu tiên được Đại hội đồng xem xét năm 1992, trong đó khẳng định các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng các biện pháp cấm vận không phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Tại Liên hợp quốc, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba - Ảnh 3.Chủ tịch Fidel Castro vào tranh vẽ bằng ký ức và tình yêu của thiếu nhi Việt Nam

Bằng những nét vẽ đầy màu sắc và trí tưởng tượng hồn nhiên, thiếu nhi Việt Nam đã kể những câu chuyện riêng về Chủ tịch Fidel Castro và tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Cuba Liên hợp quốc quan hệ Việt Nam- Cuba

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