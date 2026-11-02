Ông Trump - CEO Nvidia và mối nghi ngờ điệp viên Trung Quốc

CEO Nvidia Jensen Huang cùng Tổng thống Donald Trump tại Viện Hòa bình Mỹ, ngày 8-10 - Ảnh: AP

Theo báo Washington Post ngày 1-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump không bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với ông Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia. Phát biểu này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin giới tình báo nghi ngờ ông Huang là mục tiêu của một chiến dịch tình báo liên quan đến Trung Quốc.

Ông Trump trả lời lấp lửng

Hôm 31-10, khi được hỏi ông có còn tin tưởng ông Huang trong vai trò cố vấn chính sách công nghệ hay không, ông Trump đáp: "Tôi muốn nói là có. Ý tôi là, trừ khi chúng ta phát hiện ra điều gì đó ngược lại".

"Tôi luôn thấy ông Jensen Huang là người rất thẳng thắn, nhưng bạn biết đấy, chúng ta đang xử lý một vấn đề rất phức tạp", ông Trump vẫn đưa ra kiểu trả lời lấp lửng.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết không nắm rõ chi tiết các mối quan ngại tình báo. Tuy vậy, ông hy vọng ông Huang, người đưa Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới nhờ các dòng chip tiên tiến, sẽ được làm sáng tỏ mọi nghi vấn.

"Chúng tôi hy vọng mọi thứ với ông Jensen đều ổn. Chúng tôi sẽ làm rõ và kiểm tra kỹ lưỡng việc này", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Trò chuyện với phóng viên tại bữa tiệc Halloween thường niên chủ đề rừng rậm ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), ông Trump khen CEO Nvidia là người tuyệt vời, xuất sắc. "Khi nhắc đến chip bán dẫn, chưa từng có ai được như ông ấy", ông nói.

Mối nghi ngờ từ nữ giám đốc cùng họ Huang

Trước đó, báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin giấu tên cho biết giới tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang, một nữ giám đốc người Trung Quốc có liên hệ với công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed (trụ sở tại Singapore), hoạt động như một đặc vụ thu thập và chuyển thông tin về Bắc Kinh.

Theo bài báo, Megaspeed đang bị giới chức Mỹ giám sát chặt chẽ vì bị nghi tìm cách đưa trái phép chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc.

Bà Alice Huang được cho là có quan hệ thân thiết với ông Jensen Huang. Hai người cùng họ nhưng không có quan hệ họ hàng.

Cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nvidia đều bác bỏ thông tin này.

"Bài báo được nhắc đến hoàn toàn dựa trên những suy đoán vô căn cứ và không gì khác ngoài nỗ lực nhằm bôi nhọ Trung Quốc" - Hãng AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm 30-10.

Về phần mình, Nvidia bảo vệ mối quan hệ giữa CEO Jensen Huang và bà Alice Huang, đồng thời phủ nhận nghi vấn buôn lậu chip. Theo công ty, Megaspeed chỉ là một khách hàng trong khu vực như nhiều doanh nghiệp khác. Nvidia cho biết đã từng điều tra và không tìm thấy cơ sở cho cáo buộc Megaspeed tuồn chip sang Trung Quốc.

"Những lần tiếp xúc giữa ông Jensen và bà Huang không có gì bất thường hay nằm ngoài dự kiến. Gặp gỡ khách hàng là một phần công việc của CEO. Mỗi năm, ông Jensen trò chuyện với hàng ngàn lãnh đạo doanh nghiệp là khách hàng của Nvidia" - người phát ngôn Nvidia John Rizzo nói.

Ông Huang có quan hệ khá mật thiết với ông Trump Hồi tháng 5, ông tháp tùng tổng thống trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, sau khi lên chuyên cơ Air Force One vào phút chót tại điểm dừng tiếp nhiên liệu ở Alaska. Ông Huang hiện cũng là thành viên Hội đồng Cố vấn khoa học và công nghệ của tổng thống. Đây là ban cố vấn gồm các lãnh đạo công nghệ do ông Trump bổ nhiệm, chuyên tư vấn về chính sách AI, các công nghệ mới nổi và những vấn đề liên quan.