Tin tức thế giới 2-11: Ông Zelensky mặc cả với ông Trump; Iran dự báo cuộc chiến mới với Mỹ sẽ dài hơn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky ra điều kiện ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Theo Hãng tin AFP, ngày 1-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Washington cung cấp cho Kiev tên lửa đánh chặn Patriot.

Ông Trump đang yêu cầu Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của nhau, trong lúc giá nhiên liệu tại Mỹ tăng.

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News hôm 1-11, Tổng thống Zelensky cho biết đã có "nhiều cuộc trao đổi khác nhau" với ông Trump và đội ngũ của nhà lãnh đạo Mỹ về vấn đề này.

"Chúng tôi đã đề nghị rằng không thể yêu cầu chúng tôi không đáp trả sau khi Nga tấn công các cơ sở năng lượng, sát hại người dân và nhắm vào hệ thống điện, khí đốt, các nhà máy lọc dầu cũng như mọi thứ khác của chúng tôi" - ông Zelensky nói với người dẫn chương trình Trey Yingst của Fox News.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ: "Chúng tôi đã nói rằng nếu các vị muốn chúng tôi không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, họ cũng không được tấn công hệ thống năng lượng của chúng tôi. Một phương án thay thế khác là cung cấp cho chúng tôi tên lửa Patriot. Chúng tôi sẽ tự tìm nguồn tiền, chứ không chỉ trông chờ viện trợ".

Ông Zelensky nói thêm nếu Washington cung cấp các hệ thống tên lửa này cho Kiev trong một tháng, Kiev sẽ ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga trong cùng khoảng thời gian đó.

Tên lửa Patriot là một trong những vũ khí quan trọng nhất mà Ukraine sử dụng để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại đề xuất này bị xem là cách gây sức ép với ông Trump hay không, Tổng thống Zelensky trả lời là không. "Tôi không lo ngại khi chia sẻ sự thật với các đối tác" - ông nói.

Hôm 30-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền ông Trump đã bật đèn xanh cho thương vụ bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cảnh báo quá trình bàn giao có thể kéo dài nhiều năm.

Lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky kết thúc

Theo Hãng tin AFP, một quan chức Ukraine cho biết lệnh ngừng bắn tại tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, gồm cả thành phố Oleshky (hiện do lực lượng Nga kiểm soát), đã kết thúc vào cuối ngày 1-11. Đây được xem là lệnh ngừng bắn kéo dài nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

"Lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 27-10 đến ngày 1-11, đã kết thúc" - ông Dmytro Lubinets, ủy viên phụ trách nhân quyền Ukraine, thông tin.

Ông đánh giá đây là "một bước tiến quan trọng trong các nỗ lực nhân đạo chung của chúng tôi", sau khi đoàn cứu trợ đến thành phố Oleshky và người dân được tạo điều kiện sơ tán khỏi đây.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đánh giá tích cực về cách thức triển khai chiến dịch nhân đạo tại Oleshky, cũng như sự phối hợp giữa ủy viên phụ trách nhân quyền của Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada nói chuyện với nhau

Ngày 1-11, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi "tốt đẹp" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ thương mại đang rạn nứt giữa hai nước, sau khi Washington áp hàng loạt mức thuế trên diện rộng đối với Canada, theo Hãng tin AFP.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Carney thông tin cuộc trao đổi mới nhất được xây dựng trên cơ sở "những cuộc thảo luận mang tính xây dựng gần đây về các nội dung của một thỏa thuận thương mại cùng có lợi".

"Đội ngũ của hai bên sẽ bắt tay vào làm việc trong những tuần tới để hiện thực hóa kết quả đó" - ông nói.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Cùng ngày, ông Trump xác nhận đã có cuộc điện đàm với ông Carney, đồng thời cho biết các quan chức hai bên đã hình thành "ý tưởng về một thỏa thuận rất tốt đẹp với Canada".

"Chúng tôi đã có ý tưởng về một thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích lớn cho nông dân và đất nước chúng tôi, đồng thời cũng sẽ tốt cho Canada" - ông Trump nói với các phóng viên trước khi tham dự một cuộc vận động tại bang Iowa.

Ông Trump cho biết thỏa thuận thương mại này sẽ bao gồm việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL, dự án từ lâu vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường và từng bị đình chỉ dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump điện đàm với ông Netanyahu về bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran

Ngày 1-11, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về thời điểm và khả năng gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và một quan chức Israel cho biết trong cuộc điện đàm hôm 31-10, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình đàm phán với Iran. Ông Netanyahu đã thúc giục ông Trump phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ muốn để các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Nguồn tin Israel mô tả cuộc điện đàm diễn ra "gay gắt", trong khi nguồn tin Mỹ cho biết cuộc trao đổi diễn ra "thẳng thắn".

Hôm 31-10, ông Trump tiếp tục khẳng định với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột "đang diễn ra tốt đẹp", đồng thời cho biết vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần "xử lý".

Iran cảnh báo cuộc chiến mới với Mỹ có thể sẽ kéo dài

Theo TTXVN, ngày 1-11, quân đội Iran cảnh báo mọi cuộc xung đột tái diễn với Mỹ đều có thể kéo dài hơn đợt giao tranh trước đó, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Washington vẫn còn một số mục tiêu cần "xử lý".

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, khẳng định "một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay các điều kiện kết thúc cuộc chiến".

Cùng ngày, khi đề cập đến những cuộc tham vấn đang diễn ra với nhà trung gian hòa giải Qatar về "kế hoạch 2 ngày" dành cho eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết "tiến trình tham vấn đang được thực hiện, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng vì kết quả phụ thuộc vào câu trả lời mà phía bên kia đưa ra cho những câu hỏi của chúng tôi".

Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố "sức mạnh quân sự của các Lực lượng vũ trang Iran đã được cải thiện so với hai cuộc chiến gần đây", đồng thời nhấn mạnh Tehran "vẫn sẵn sàng cho cả hai phương án phòng thủ và ngoại giao".

Triều Tiên nói cần tăng tốc củng cố lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), sáng 2-11, Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận quân sự chung gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc là một cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân nhắm vào nước này, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Ông Kim Jong Sik, một quan chức cấp cao thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, nói rằng các hoạt động quân sự chung giữa Washington và Seoul cho thấy Bình Nhưỡng cần tăng tốc củng cố lực lượng hạt nhân của mình.

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