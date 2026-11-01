Xung đột Mỹ - Iran: Tehran vẫn tiếp tục đàm phán, nêu rõ 4 điều kiện tiên quyết

Người dân Iran cầm quốc kỳ đi lại trên đường phố thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 1-11 (giờ địa phương), phái đoàn Iran đã bước sang ngày đàm phán thứ ba liên tiếp với Qatar - nước đang đóng vai trò trung gian đàm phán giữa Tehran và Mỹ - tại thủ đô Doha.

Mục tiêu của các cuộc đàm phán là thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran.

Một quan chức nắm được nội dung đàm phán cho biết các thành viên phái đoàn Qatar đã tới Tehran hôm 30-10. Sang ngày 31-10, các cuộc đàm phán đã được chuyển về Doha.

Đàm phán diễn ra giữa lúc dư luận lo ngại xung đột leo thang trở lại sau bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11. Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước ngày bỏ phiếu, nhưng không loại trừ hành động quân sự sau đó.

4 điều kiện của Tehran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu hồi đầu tháng 10 - Ảnh: AFP

Phát biểu trên truyền thông nhà nước ngày 1-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán "đang diễn ra và có tiến triển".

Hai bên vẫn đang bàn "đề xuất hai ngày", theo đó eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng hai ngày kể từ khi Iran và Mỹ đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận chưa đi đến kết luận cuối cùng.

"Chúng tôi đang làm hết sức mình. Chúng tôi hy vọng phía bên kia đủ tỉnh táo để ưu tiên ngoại giao thay vì những con đường khác", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran cũng đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng cho "cả phương án phòng thủ lẫn ngoại giao".

Trước đó một ngày, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei xác nhận đã nhận được thư của Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Trong thư, ông Vance đề nghị khôi phục đàm phán giữa hai nước.

"Tôi đã đọc bức thư nhưng chưa trả lời. Giọng điệu của họ đã thay đổi hoàn toàn", ông Rezaei nói trên truyền hình Iran, gọi đây là "tín hiệu tốt".

Tuy nhiên, ông nhắc lại nếu các điều kiện của Tehran không được đáp ứng thì eo biển Hormuz sẽ không được mở lại và cũng không có bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Bốn điều kiện này gồm giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, chấm dứt lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ đối với các cảng Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận.

Washington, Tehran cùng cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Ở chiều ngược lại, ông Trump cho rằng Mỹ không vội tấn công vì đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội và chương trình hạt nhân của Iran.

"Chúng ta đã vô hiệu hóa [chương trình] hạt nhân của họ. Tôi cho rằng vẫn còn một hoặc hai địa điểm cần xử lý, nhưng chúng ta có thể làm việc đó trong 10 phút. Các bạn có thể nhìn vào núi Pickaxe, nơi đó phải được xử lý", ông Trump tuyên bố trước báo chí tại Florida ngày 31-10 (giờ Mỹ).

Núi Pickaxe được cho là nơi đặt một khu phức hợp hạt nhân ngầm của Iran. Chính phủ Iran phủ nhận tiến hành hoạt động hạt nhân tại đây.

Phát biểu tại một hội nghị ở Manama (Bahrain) ngày 1-11, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Cận Đông Donald Blome khẳng định Washington sẽ không để Iran "bắt khu vực và nền kinh tế toàn cầu làm con tin".

"Chúng tôi đã chìa tay đàm phán, các kênh liên lạc vẫn mở. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng đi theo hướng khác", ông Blome nói.

Về phía Iran, người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia cũng cứng rắn cảnh báo: "Bất kỳ cuộc chiến nổ ra trong tương lai đều có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và tổng thống Mỹ sẽ không ở vị thế áp đặt thời điểm hay điều kiện kết thúc chiến tranh".

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi cũng tuyên bố mọi cuộc tấn công sẽ bị đáp trả "tương xứng, quyết đoán và hiệu quả".

Trước những lời lẽ cứng rắn từ cả hai phía, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Anwar Gargash cho biết nước này và các láng giềng vùng Vịnh đã chuẩn bị nhận tin xấu nhất.

"Việc một vòng giao tranh diễn ra không mang lại lợi ích cho khu vực. Nhưng như từng thể hiện, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", ông Gargash phát biểu tại Manama.