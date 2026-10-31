Iran vừa khen vừa cảnh báo Mỹ sau khi nhận một bức thư

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS

Theo truyền thông Mỹ, đầu tuần này, ông Vance đã gửi một bức thư cho một quan chức cấp cao Iran.

Báo New York Times và Wall Street Journal đưa tin ông Vance đề xuất nối lại đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin này, và cho biết đề xuất chỉ nhằm thảo luận việc cho phép đưa hàng viện trợ y tế vào Iran, theo Hãng tin Reuters.

Trả lời phỏng vấn Đài Al Jazeera ngày 31-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết giới lãnh đạo cấp cao Iran đã nghiên cứu kỹ lưỡng bức thư do Phó tổng thống Mỹ JD Vance gửi tới.

"Nỗ lực của phía Mỹ nhằm mở ra cánh cửa đối thoại và thấu hiểu rộng rãi hơn là một bước đi tích cực" - ông Araghchi đánh giá.

Dù vậy, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng thẳng thắn cảnh báo: "Nếu mục tiêu của Washington khi gửi bức thư này là nhằm kích động chia rẽ, thì đó sẽ lại là một sai lầm nữa, nối tiếp những sai lầm trong quá khứ".

Bác bỏ tin đồn rằng sắp có các cuộc tiếp xúc song phương, ông Araghchi khẳng định Tehran hiện chưa có kế hoạch gặp gỡ giới chức Mỹ, đồng thời gọi những thông tin đang lan truyền hiện nay "chỉ là đồn đoán của truyền thông".

"Hiện tại, chúng tôi thấy không cần thiết phải gặp gỡ phía Mỹ. Các điều kiện của chúng tôi đã rất rõ ràng và các nhà hòa giải đang tiếp tục quá trình tham vấn về những vấn đề này" - ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran khẳng định thêm rằng quyết định tổ chức các cuộc đàm phán, dù là trực tiếp hay gián tiếp với Washington, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Mỹ có đáp ứng các điều kiện do Tehran đặt ra hay không.

Ông Araghchi cho biết các bên trung gian đã đưa ra những đề xuất liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và hiện đang được nước này xem xét.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định Tehran không loại trừ khả năng nước này bị tấn công.

“Chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào về nguy cơ chiến tranh và đã chuẩn bị cho mọi kịch bản” - ông Araghchi nói.

Ông cho biết Iran đã nâng cấp vũ khí, khắc phục những điểm yếu và thử nghiệm các loại vũ khí mới. Theo ông, lực lượng vũ trang Iran hiện ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Cùng ngày, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng đáp trả Mỹ và Israel mà không giới hạn phạm vi địa lý. Ông cũng cho biết quân đội Iran đã lập danh sách mới các mục tiêu và cơ sở của Mỹ, Israel trên một khu vực rộng lớn hơn.