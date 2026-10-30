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Iran nói 3 tàu dầu lớn phát nổ ở Hormuz, tàu không người lái Mỹ bị phá hủy

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu đã bốc cháy khi đi qua tuyến hàng hải không được phép tại eo biển Hormuz, trong đó một siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu.

Iran nói 3 tàu dầu lớn phát nổ ở Hormuz, tàu không người lái Mỹ bị phá hủy - Ảnh 2.

Tàu thuyền bị kẹt tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran ngày 11-6 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters ngày 30-10, hải quân của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố ba tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua các tuyến hàng hải không được Tehran cho phép tại eo biển Hormuz.

"Hai tàu chở dầu vi phạm, một ở phía đông và một ở phía tây eo biển Hormuz, đã gặp sự cố khi tìm cách đi qua tuyến hàng hải không được phép và buộc phải dừng lại tại vùng biển phía nam eo biển", IRGC thông báo.

Trong tuyên bố sau đó, IRGC cho biết một siêu tàu chở dầu đang vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô cũng đã phải dừng lại sau khi va trúng thủy lôi.

Cùng ngày, Iran thông báo phá hủy một tàu không người lái của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này. 

Trong một diễn biến khác, Trung tâm An ninh hàng hải Oman ngày 30-10 cho biết hải quân nước này đã giải cứu 25 thủy thủ trên tàu RITI treo cờ Panama, sau khi con tàu bị tấn công và bốc cháy trên eo biển Hormuz.

Theo Hãng tin AFP, toàn bộ 25 thuyền viên đã được sơ tán và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, giới chức Oman chưa công bố chi tiết về tình trạng sức khỏe của họ cũng như nguyên nhân vụ tấn công.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược mà Iran đã hạn chế lưu thông kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.

Ngày 29-10, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), khẳng định lực lượng Mỹ đã "rà phá thành công thủy lôi Iran ở các tuyến hàng hải chính được quốc tế công nhận tại eo biển Hormuz".

Ông Cooper nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn duy trì hiện diện tại khu vực nhằm bảo đảm các tuyến hàng hải chính không có thủy lôi và tàu thuyền có thể lưu thông an toàn.

Cùng ngày, ông Cooper đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng để trình bày với Tổng thống Donald Trump các phương án quân sự nhằm vào Iran.

Theo tờ Wall Street Journal, việc Đô đốc Cooper trực tiếp báo cáo với ông Trump là điều hiếm thấy, có thể cho thấy Washington đang tiến gần hơn đến quyết định triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Tehran.

- Ảnh 1.Tướng Mỹ trình ông Trump phương án tấn công Iran

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Trung Đông đã trực tiếp báo cáo với ông Trump về các phương án quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh Washington cân nhắc nối lại chiến dịch tấn công quy mô lớn.

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    Chủ đề: eo biển Hormuz Iran tàu dầu Mỹ

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