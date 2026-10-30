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Tướng Mỹ trình ông Trump phương án tấn công Iran

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Trung Đông đã trực tiếp báo cáo với ông Trump về các phương án quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh Washington cân nhắc nối lại chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Tướng Mỹ trình ông Trump phương án tấn công Iran - Ảnh 1.

Đô đốc Brad Cooper phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 16-4 - Ảnh: AFP

Theo báo Wall Street Journal ngày 29-10, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã có cuộc gặp hiếm hoi tại Nhà Trắng để trình bày với Tổng thống Donald Trump các phương án quân sự nhằm vào Iran.

Tham dự cuộc họp còn có Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine cùng một số thành viên nội các. Các quan chức cũng thảo luận về hoạt động phong tỏa mà Mỹ đang duy trì.

Cuộc gặp diễn ra sau khi các tướng lĩnh Mỹ có buổi làm việc với Phó tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng hôm 28-10.

Theo tờ báo, việc Đô đốc Cooper trực tiếp báo cáo với ông Trump là điều hiếm thấy, có thể cho thấy Washington đang tiến gần hơn đến quyết định triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Trước đó, chính quyền ông Trump đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự ngắn nhưng dữ dội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tuần trước, ông Trump cũng để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch không kích Iran.

"Chúng tôi có thể tiến hành thêm một chiến dịch Epic Fury (Cơn thịnh nộ kinh hoàng) quy mô nhỏ nữa. Hoặc họ sẽ chấp nhận thỏa thuận", ông tuyên bố.

Song song với các phương án quân sự, Phó tổng thống Vance đã liên hệ với một nhân vật theo đường lối cứng rắn có ảnh hưởng lớn tại Iran nhằm tìm cách khôi phục đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đang tăng cường triển khai các hệ thống phòng không, đạn dược và vật tư tiếp tế đến Trung Đông trong những tuần gần đây.

Quân đội Mỹ cũng di chuyển một số binh sĩ khỏi các căn cứ dễ bị tấn công nhằm hạn chế nguy cơ thương vong.

Lục quân Mỹ đang điều động thêm một đơn vị tên lửa phòng không Patriot tới Israel để củng cố năng lực phòng thủ, giữa lúc Washington gấp rút bổ sung kho tên lửa đánh chặn.

Về phía Iran, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Mỹ và các nước vùng Vịnh nếu Washington mở chiến dịch quân sự mới.

Iran cũng đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm, đồng thời tăng cường các nỗ lực nhằm vào nhân sự Mỹ tại Trung Đông.

Những động thái trên khiến một số nghị sĩ Mỹ lo ngại nguy cơ xung đột leo thang. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy gọi các kế hoạch quân sự là "điên rồ", cảnh báo chúng có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc.

Tướng Mỹ trình ông Trump phương án tấn công Iran - Ảnh 3.Mỹ phát cảnh báo nóng với đồng minh về khả năng nối lại tấn công Iran?

Mỹ được cho là đã cảnh báo các đồng minh cần chuẩn bị cho khả năng Washington nối lại tấn công Iran sau bầu cử giữa kỳ, đồng thời đề phòng nguy cơ Tehran trả đũa.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Iran CENTCOM Tổng thống Mỹ Donald Trump Brad Cooper

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