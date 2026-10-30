Mỹ điều loạt máy bay vận tải quân sự đến Trung Đông

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay USS Abraham Lincoln, ngày 3-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-10, Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn Đài truyền hình công cộng KAN (Israel) đưa tin Mỹ đã điều 10 máy bay vận tải quân sự tới các căn cứ không quân của Israel ở miền nam vùng Negev, trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

Theo KAN, các máy bay này hạ cánh xuống căn cứ không quân Ovda và Nevatim. Nhiều máy bay quân sự khác của Mỹ cũng được cho là đã tới các căn cứ tại Jordan, Saudi Arabia và Qatar.

Tất cả cất cánh từ căn cứ Fort Bliss ở bang Texas (Mỹ), nơi đặt một trong những trung tâm phòng thủ không quân lớn nhất của quân đội Mỹ, gồm các cơ sở liên quan đến tên lửa đánh chặn và trận địa phòng không.

Washington chưa xác nhận thông tin này. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay chở loại hàng hóa gì, cũng như Mỹ đã quyết định tấn công Iran hay chưa.

Một quan chức Israel cho KAN biết Tel Aviv và Washington đang phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị quân sự.

"Dù chưa có kết luận, cả Mỹ và Israel đều sẵn sàng cho bất kỳ quyết định nào của Tổng thống Donald Trump", vị này nói, song không nêu rõ bản chất hay thời điểm của quyết định đó.

Trước đó, trong tuần, KAN đưa tin Washington đã cảnh báo các quốc gia Vùng Vịnh về khả năng xảy ra một chiến dịch quân sự ngắn hạn, có giới hạn nhằm vào Iran.

Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ đã chuyển một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Texas sang để tăng cường phòng không cho khu vực Vùng Vịnh, đồng thời lệnh sơ tán đã được ban hành cho binh sĩ Mỹ đồn trú tại các căn cứ trong khu vực nhằm phòng ngừa nguy cơ leo thang.

Báo cáo cho biết Mỹ cũng đang bổ sung lực lượng, dự kiến có thêm một tàu sân bay và một đơn vị Thủy quân lục chiến cập bến vào tháng 11. Lực lượng tăng viện này sẽ hội quân cùng khoảng 20 tàu chiến Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông.

Ngày 29-10, tờ Wall Street Journal đưa tin Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Brad Cooper, đã báo cáo với Tổng thống Trump về các phương án tấn công Iran. Tờ báo nhận định buổi báo cáo cho thấy Washington đang tiến gần hơn tới việc phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Mỹ và Israel từng tấn công Iran vào ngày 28-2, khiến Tehran đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào căn cứ của hai nước này trên khắp khu vực, trước khi đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4.

Đến tháng 6, Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ về tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, nhưng việc thực thi bị đình trệ do bất đồng về vấn đề an ninh của tuyến đường thủy này.