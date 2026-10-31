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Lãnh tụ tối cao Iran ra loạt chỉ thị nóng, cảnh báo rắn với Mỹ và Israel

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei yêu cầu quân đội cập nhật danh sách mục tiêu Mỹ và Israel, đồng thời sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa, không giới hạn địa lý.

Lãnh tụ tối cao Iran ra loạt chỉ thị nóng, nhắm ‘mọi mục tiêu’ Mỹ và Israel - Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh: WANA/REUTERS

Ngày 31-10, Hãng thông tấn IRNA đưa tin ông Mojtaba Khamenei đã đưa ra một loạt chỉ thị chiến lược trong cuộc gặp với các chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran.

Theo tuyên bố của ông Mojtaba Khamenei, một trong những chỉ thị đáng chú ý là cập nhật "ngân hàng mục tiêu", nhằm đưa mọi loại tài sản hữu hình và vô hình của Mỹ và Israel vào danh sách mục tiêu mà lực lượng vũ trang Iran có thể nhắm tới.

Ông Mojtaba Khamenei cũng yêu cầu các chỉ huy quân đội bảo đảm khả năng đáp trả tức thời và hiệu quả trước mọi mối đe dọa tiềm tàng từ đối phương, không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý.

"Nếu kẻ thù một lần nữa phát động các cuộc tấn công quân sự hoặc khủng bố, chính lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran và người dân Iran sẽ quyết định thời điểm và các điều kiện chấm dứt những cuộc tấn công đó" - ông Khamenei tuyên bố.

Lãnh tụ tối cao Iran đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị cho khả năng đối đầu mạnh mẽ với các đối thủ. Đây được xem là một trong những điều kiện để Iran duy trì khả năng răn đe ở mức tối đa.

Bên cạnh đó, ông Mojtaba Khamenei yêu cầu củng cố hệ thống thông tin quân sự, phát triển năng lực quốc phòng tự chủ cả về học thuyết và chiến thuật, đồng thời ứng dụng công nghệ mới để nâng cao khả năng phòng thủ và an ninh.

Ông Mojtaba Khamenei cũng cho rằng cuộc chiến hiện nay là sự tiếp nối cuộc chiến Iran - Iraq bùng nổ năm 1980, đồng thời nhấn mạnh những mối đe dọa mà Iran từng đối mặt vẫn đang hiện hữu.

Ông đề cập đến việc huy động toàn dân phối hợp với quân đội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của lực lượng Basij. Đây là lực lượng bán quân sự chủ yếu tham gia duy trì trật tự và an ninh bên trong Iran.

Theo Kênh Al Jazeera, điều này cho thấy Iran đang chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện, không chỉ nhằm đối phó với các lực lượng tấn công từ bên ngoài mà còn xây dựng phương án đối phó với những đối thủ ngay bên trong lãnh thổ nước này.

Lãnh tụ tối cao Iran ra loạt chỉ thị nóng, cảnh báo rắn tới Mỹ và Israel - Ảnh 3.Iran nói 3 tàu dầu lớn phát nổ ở Hormuz, tàu không người lái Mỹ bị phá hủy

Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu đã bốc cháy khi đi qua tuyến hàng hải không được phép tại eo biển Hormuz, trong đó một siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: Iran Mỹ Israel lãnh tụ tối cao iran

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