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Lợi nhuận của các công ty dầu mỏ Mỹ tăng gấp 3 trong xung đột với Iran

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Các công ty dầu mỏ tại Mỹ đạt lợi nhuận lên tới 130 tỉ USD sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận của các công ty dầu mỏ Mỹ tăng gấp 3 trong xung đột với Iran - Ảnh 1.

Giá xăng được niêm yết ở mức ít nhất 6,59 USD/gallon tại cây xăng của Chevron - tập đoàn dầu khí hàng đầu Mỹ - ở Pasedena, California hồi tháng 5 - Ảnh: AFP

Cuộc chiến Mỹ - Iran đang mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp dầu mỏ tại Mỹ.

Theo tờ New York Times, ước tính dựa trên kết quả kinh doanh của hơn 50 công ty dầu mỏ lớn tại Mỹ cho thấy khoản lợi nhuận lên đến 130 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9. Phần lớn các công ty này hoạt động trong lĩnh vực khai thác hoặc lọc dầu.

Con số này cao gấp gần 3 lần lợi nhuận 47 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2025. Giá dầu thấp hơn trong giai đoạn năm ngoái - thời điểm các doanh nghiệp phải ứng phó với những tác động ban đầu từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể hơn, các công ty lọc dầu ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc do nhiều nhà máy sản xuất nhiên liệu tại Trung Đông và Nga bị hư hại trong giao tranh, làm giảm nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, phần lớn các nhà khai thác dầu cũng gia tăng doanh thu nhờ giá dầu tăng cao.

Hôm 30-10, hai công ty dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ là Exxon Mobil và Chevron công bố lợi nhuận quý 3 cao lần lượt gấp đôi và gấp ba nhờ hoạt động kinh doanh lọc dầu khởi sắc. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, lợi nhuận của các công ty dầu mỏ Mỹ nhìn chung vẫn thấp hơn mức năm 2022, sau khi giá dầu tăng vọt bởi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Giá dầu Mỹ bình quân trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9-2026 là khoảng 90 USD/thùng, thấp hơn so với khoảng 100 USD/thùng trong cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận của các công ty dầu mỏ Mỹ tăng gấp 3 trong xung đột với Iran - Ảnh 2.

Đám cháy tại một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Arabia Aramco, ở phía nam thủ đô Riyadh, ngày 3-10 - Ảnh: AFP

Trong khi các doanh nghiệp hưởng lợi, người dân Mỹ lại đang phải gánh phần chi phí năng lượng tăng vọt.

Theo phân tích của Phòng thí nghiệm Giải pháp khí hậu thuộc Đại học Brown, tính đến tuần này, người dân Mỹ đã phải chi thêm 147 tỉ USD cho xăng và dầu diesel, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran ngày 28-2. Con số này tương đương hơn 1.100 USD/hộ gia đình.

Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ tại Trung Đông đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, cùng các cuộc tấn công của Houthi tại Yemen - lực lượng do Iran hậu thuẫn - vào các cơ sở khai thác dầu của Saudi Arabia.

Giá xăng dầu cũng đang chi phối lá phiếu của cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11. Theo Đài Russia Today, kết quả thăm dò của Gallup trong tuần qua cho thấy 72% người được hỏi cho biết giá xăng là yếu tố "cực kỳ" quan trọng ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, ông Trump đã dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Hiện đã có ít nhất 3 tàu chở dầu diesel rời các cảng của Nga để hướng tới Mỹ.

Ông Trump đã yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên Nga cho rằng Kiev đã phớt lờ lời thúc giục từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Lợi nhuận của các công ty dầu mỏ Mỹ tăng gấp 3 trong xung đột với Iran - Ảnh 3.Iran nói 3 tàu dầu lớn phát nổ ở Hormuz, tàu không người lái Mỹ bị phá hủy

Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu đã bốc cháy khi đi qua tuyến hàng hải không được phép tại eo biển Hormuz, trong đó một siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Chiến sự Mỹ - Iran giá dầu Mỹ

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