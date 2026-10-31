Tại G20, Ngoại trưởng Nga phàn nàn về Mỹ, tố ông Zelensky gây khó cho đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Matxcơva không thể chấp nhận việc Ukraine trở thành “mối đe dọa quân sự đối với các lợi ích an ninh hợp pháp của Liên bang Nga”.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định lập trường của Matxcơva về xung đột tại Ukraine vẫn không thay đổi.

Ông đồng thời cho rằng những tuyên bố mới đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiếp tục tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga không có lợi cho công tác chuẩn bị vòng đàm phán mới.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 (nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới) tại thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ) hôm 30-10 giờ địa phương, ông Lavrov cho biết các vấn đề cốt lõi trong quan hệ song phương Mỹ - Nga vẫn chưa được giải quyết, khi các lệnh trừng phạt nhằm vào Matxcơva tiếp tục được duy trì và viện trợ quân sự cho Kiev vẫn được triển khai.

"Lập trường của chúng tôi đã rõ ràng, nhưng việc Ukraine dự định mang điều gì lên bàn đàm phán thì tôi không rõ", các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Lavrov.

Theo Ngoại trưởng Nga, việc ông Zelensky liên tục đề cập chuyện Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí để tấn công các mục tiêu của Nga đang gây khó khăn cho quá trình chuẩn bị đàm phán.

"Thái độ này thực sự không giúp ích gì nhiều cho việc chuẩn bị đàm phán", ông Lavrov nhấn mạnh.

Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố sẵn sàng tham gia vòng đàm phán ba bên tiếp theo cùng Mỹ, lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay.

Trong tuần này, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc họp ba bên sẽ diễn ra tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) từ ngày 6 đến 10-11. Ông cũng cho biết Kiev muốn châu Âu cùng tham gia các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột.

Về phía Nga, ông Lavrov khẳng định quan điểm của Matxcơva đối với cuộc xung đột "vẫn không thay đổi kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt". Ông nêu rõ Matxcơva không thể chấp nhận việc Ukraine trở thành "mối đe dọa quân sự đối với các lợi ích an ninh hợp pháp của Liên bang Nga".

Ông cũng chia sẻ thêm về quan hệ với Washington: "Các vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Các biện pháp trừng phạt vẫn còn đó, toàn bộ lệnh trừng phạt từ thời cựu Tổng thống Joe Biden đều được chính quyền hiện tại tiếp nối".

Ngoại trưởng Nga nêu rõ sự hợp tác của Mỹ trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine ngày càng gia tăng, trong khi việc cung cấp vũ khí vẫn tiếp diễn. Ông dẫn chứng việc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine.

Cũng tại hội nghị ở Atlanta, các Ngoại trưởng G20 đã không chụp ảnh tập thể theo truyền thống, do một số quan điểm phản đối việc đứng chung khung hình với đại diện ngoại giao Nga.

Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các Ngoại trưởng G20 nỗ lực hợp tác để đạt được sự ổn định địa chính trị và tăng trưởng kinh tế lớn hơn. Ông đồng thời cảnh báo hàng loạt cuộc khủng hoảng hiện nay đang đe dọa nghiêm trọng trật tự kinh tế toàn cầu.